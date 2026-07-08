Після дощів до України знову суне пекельна спека: синоптикиня розповіла, коли і де "вжарить"

Спека / © Pixabay

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Після нетривалого зниження температури та дощової погоди в Україні очікується нова хвиля потепління. За попереднім прогнозом, наприкінці наступного тижня температура повітря знову перевищить позначку +30 °C.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко в ефірі «Еспресо».

За її словами, саме такі показники вона вважає справжньою літньою спекою.

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«За попереднім прогнозом, спека повернеться аж наприкінці наступного тижня. Для мене спека — це +30 градусів і вище», — сказала Діденко.

Синоптикиня зазначила, що наразі потужна хвиля спеки вже охопила країни Західної Європи.

«Зараз відновилася спека у Західній Європі. Навіть у Лондоні температура піднімається до +30 градусів, у Франції очікується +33…+35, а в Іспанії — до +38 градусів», — повідомила вона.

Чи чекати в Україні екстремальної спеки

Водночас Діденко наголосила, що поки зарано говорити про можливість температури +38…+39 °C в Україні, оскільки такі прогнози ще залишаються надто віддаленими.

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«Чи буде +38 чи +39, зараз сказати не можу, тому що це ще надто далекий прогноз. Але те, що температура буде вищою за +30 градусів, дуже ймовірно», — підсумувала синоптикиня.

Кліматичні зміни — останні новини

Нагадаємо, сучасна зміна клімату призводить не до лінійного потепління, а до різких температурних контрастів — хвиль екстремальної спеки, які чергуватимуться з раптовими похолоданнями. Кліматологиня Світлана Бойченко пояснює це посиленням парникового ефекту через діяльність людини. Така «температурна гойдалка» ставатиме нормою для України.

До слова, у Тихому океані зафіксували гігантську хвилю теплої води, яка може свідчити про початок потужного кліматичного явища Ель-Ніньйо. Вчені попереджають, що це явище здатне суттєво змінити атмосферну циркуляцію та спричинити екстремальні погодні події по всій планеті. Очікується зростання кількості руйнівних опадів, а також температурних аномалій і кліматичних контрастів у різних регіонах світу.

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