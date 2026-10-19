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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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88
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Після дощів погода підготувала новий "сюрприз" — прогноз на 19-25 жовтня

Цього тижня до України повернеться потепління, але не всюди воно буде стійким.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Осіннє тепло ще повернеться

Осіннє тепло ще повернеться / © pexels.com

У понеділок, 19 жовтня, Україна перебуватиме під впливом південного циклону, а в наступні дні погодні умови поступово стабілізуються.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Погода на тиждень — 19-25 жовтня

У понеділок, 19 жовтня, дощі пройдуть у більшості областей України. На півдні та в центральних регіонах місцями можливі грози, а на Одещині — сильні опади. Температура вночі становитиме +8…+13 °C, удень — +11…+17 °C. Вітер східний, на Правобережжі північний, 7–12 м/с.

У вівторок, 20 жовтня, дощова погода збережеться в південних і західних областях. На решті території істотних опадів не очікується. Уночі буде +8…+13 °C, удень — +12…+17 °C, а в Криму та Приазов’ї місцями до +20 °C. Вітер переважно східний, 5–10 м/с.

У середу, 21 жовтня, невеликі короткочасні дощі можливі місцями на заході та сході країни. В інших регіонах буде сухо. Температура вночі становитиме +7…+12 °C, удень — +14…+19 °C. Вітер східний або південно-східний, 5–10 м/с.

У четвер, 22 жовтня, на більшій частині території України опадів не прогнозують. Лише вдень у західних областях місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Уночі очікується +7…+12 °C, удень — +13…+18 °C, а в Криму та на Одещині місцями до +20 °C. Вітер південно-східний, 5–10 м/с.

У п’ятницю, 23 жовтня, в Україні встановиться тепла та суха погода. Температура вночі коливатиметься в межах +6…+11 °C, удень становитиме +15…+20 °C. На півдні та Закарпатті місцями повітря прогріється до +21…+22 °C. Вітер південно-східний, 5–10 м/с.

У суботу, 24 жовтня, антициклон забезпечить суху та теплу погоду по всій країні. Уночі прогнозують +5…+10 °C, удень — +14…+19 °C. Вітер східний або південно-східний, 5–10 м/с.

У неділю, 25 жовтня, переважатиме тепла погода без опадів. Температура в нічний час становитиме +5…+10 °C, удень — +13…+18 °C. Вітер східний, 5–10 м/с.

Раніше повідомлялося, якою буде зима в Україні. Чи варто очікувати морозів та снігопадів — читайте у новині.

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