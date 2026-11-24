ТЦК / © Дмитро Лубінець

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Якщо чоловіка доставили до територіального центру комплектування (ТЦК), після чого зв'язок із ним обірвався, родичам не варто просто чекати на його дзвінок. Існують визначені правила повідомлення близьких про перебування людини в ТЦК, а в разі зникнення зв'язку можна звернутися до поліції та інших відповідних служб.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на інструкцію, затверджену наказом Головнокомандувача ЗСУ №423 від 6 жовтня 2026 року.

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Чи повинні в ТЦК повідомляти родичів

Згідно з інструкцією, після доставки військовозобов'язаного черговий ТЦК має зафіксувати час його прибуття, внести відповідні дані до журналу та організувати телефонний дзвінок за номером, який вказала людина.

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Якщо зв'язатися з родичем або іншою довіреною особою не вдалося, спроби додзвонитися повинні повторюватися.

Крім того, у приміщеннях ТЦК, де перебувають доставлені громадяни, має працювати безперервне відеоспостереження. Записи з камер повинні зберігатися щонайменше 30 днів.

Що робити, якщо чоловік зник після доставки до ТЦК

Якщо після доставки до ТЦК людина перестала виходити на зв'язок, її близьким рекомендують звертатися по допомогу, не відкладаючи з'ясування обставин.

Для цього можна скористатися такими контактами:

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102 — поліція. Сюди можна повідомити про зникнення людини та попросити з'ясувати обставини.

0 800 213 103 — система безоплатної правничої допомоги, де можна отримати юридичну консультацію.

1678 — гаряча лінія Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Під час звернення необхідно повідомити особисті дані чоловіка, час і місце, де його бачили востаннє, та всі відомі обставини доставки до ТЦК.

Також фахівці радять подавати письмові заяви та зберігати підтвердження їх прийняття. Це допоможе документально зафіксувати звернення.

Які права має людина в ТЦК

Інструкція також встановлює вимоги до поводження з громадянами, яких доставили до територіального центру комплектування.

Зокрема, заборонені погрози, образи, приниження людської гідності та провокування конфліктів. Військовозобов'язаному повинні забезпечити можливість конфіденційно поспілкуватися з адвокатом.

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Без належних правових підстав вилучати телефон та інші особисті речі заборонено. Навіть якщо людина добровільно передала телефон на зберігання, це не дає права переглядати його вміст.

Окремо визначені й побутові умови. У приміщеннях мають бути місця для сидіння, належне освітлення, вентиляція, питна вода та доступ до туалету.

Крім того, відповідно до інструкції, добове харчування повинно забезпечувати щонайменше 3500 кілокалорій, а меню необхідно складати на тиждень.

Мобілізація в Україні: які зміни обговорюють

Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла виступила за єдиний підхід до військового обліку чоловіків і жінок. За її словами, правила мають бути однаковими для всіх громадян незалежно від статі.

Водночас оборонні підприємства попередили про ризики для бронювання працівників. Вони закликають уряд продовжити чинні бронювання до 1 лютого 2027 року, побоюючись втрати фахівців, зупинення виробництва та зриву оборонних замовлень.

Крім того, в Україні запропонували знизити граничний вік перебування на військовій службі під час воєнного стану із 60 до 55 років. Відповідна петиція зібрала понад 25 тисяч підписів і була передана на розгляд прем’єр-міністру. Остаточного рішення щодо цієї пропозиції в наведеній інформації немає.

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