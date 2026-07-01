Після гучного скандалу із закупівлями в «Ощадбанку» повідомили про звільнення посадовця

Ощадбанк. / © УНІАН

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«Ощадбанк» припинив повноваження та трудові відносини із заступником голови правління, відповідальним за фінансовий напрям, Олегом Стринжею.

Про це повідомили у пресслужбі фінустанови.

Зазначається, що рішення було ухвалене за взаємною згодою сторін та набуло чинності 29 червня 2026 року. Водночас у наглядовій раді банку наголосили, що їхня позиція щодо кримінального провадження стосовно Стринжі залишається незмінною.

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«Відповідно до фундаментального принципу презумпції невинуватості наглядова рада не має підстав ставити під сумнів професійну доброчесність пана Стринжі та й надалі визнає і високо цінує його вагомий внесок у розвиток банку», — наголосили в «Ощадбанку».

Окрім того, наголошують, що припинення повноважень є «виключно рішенням у межах корпоративного управління і не пов’язане з оцінкою кримінального провадження, його суті чи можливих результатів».

Скандал в «Ощадбанку» — що відомо

Скандал, який потрапив держаний банк «Ощадбанк», стало відомо з розслідуваня проєкту «Хапуга.ua». Зазначається, що у серпні-вересні 2024-го він закупив акумулятори та інвертори на з суму 329,5 млн грн.

За умовами двох контрактів, вартість одного комплекту обладнання — українського акумулятора з китайським інвертором — становила 419 250 грн. Втім, у порівнянні з ринковими цінами таке ж обладнання можна було придбати дешевше — вартість одного комплекту могла обійтися у 150 тис. грн.

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Окрему увагу привертає те, що конкретну модель акумуляторів визначив, а Україну як єдину можливу країну-виробника обрав голова тендерного комітету — на той момент заступник голови правління Ощадбанку Олег Стринжа.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ШОК! Як відомий український банк втрачає мільйони гривень на сумнівних закупівлях? Хапуга.UA

Наголосимо, що торік у листопаді Печерське управління поліції повідомило про підозру Стринжі. Дії кваліфікували як неналежне виконання службових обов’язків, «що спричинило тяжкі наслідки».

Навесні 2026-го правління «Ощадбанку» на період проведення розслідування відсторонили його від виконання обов’язків, пов’язаних з його участю у тендерному комітеті, у зв’язку із поданою ним відповідною заявою.

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