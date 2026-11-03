Конфлікт на Петропавлівській Борщагівці: ДБР відкрило кримінальне провадження — що відомо

ДБР

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Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через конфлікт у Петропавлівській Борщагівці на Київщині, який стався 2 листопада. Біля будинку, де перебували військовослужбовці Нацгвардії, виникли сутички, пролунали постріли та були пошкоджені поліцейські автомобілі. Окрему перевірку розпочав Офіс військового омбудсмана.

Про це повідомили в ДБР.

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За даними ДБР, події розгорталися поблизу приватного будинку, який використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Національної гвардії України, повернутих після самовільного залишення військової частини (СЗЧ).

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Після появи в соцмережах повідомлень про незаконне утримання військових біля будівлі зібралися люди. Згодом ситуація загострилася та переросла в сутички.

Що розслідує ДБР

Кримінальне провадження відкрили за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Слідчі перевірять законність перебування військовослужбовців у будинку, повідомлення про можливе застосування до них примусу, а також обставини конфлікту та дії всіх причетних. На місці працювали співробітники ДБР, прокуратури, Національної поліції та Офісу військового омбудсмана за сприяння Нацгвардії.

У бюро наголосили, що навколо інциденту поширюється багато суперечливих повідомлень, частина яких наразі не підтверджена.

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Військова омбудсменка також розпочала перевірку

Військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила, що в пункті дислокації військової частини перебували не лише мобілізовані, а й захисники, які пройшли бої за Маріуполь та Азовсталь, пережили російський полон і повернулися на службу.

Водночас Решетилова наголосила, що можливі порушення прав військовослужбовців, які повернулися із СЗЧ, а також новобранців перевірять окремо.

«Чи були порушення щодо військовослужбовців, які повернулися із СЗЧ, новобранців, щодо процедур і етапів проходження ними служби, — ми встановимо у межах перевірки», — заявила вона.

Омбудсменка також висловила занепокоєння через погіршення довіри між військовими та цивільним населенням після інциденту.

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У ДБР запевнили, що всі повідомлення про можливі порушення прав людини будуть перевірені, а правову оцінку діям учасників нададуть на підставі встановлених фактів і доказів.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Лубінець вимагає перевірити дії всіх учасників конфлікту на Київщині

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що вже направив запити до правоохоронних органів через інцидент у Петропавлівській Борщагівці.

Омбудсман вимагає встановити правові підстави перебування військовослужбовців Нацгвардії у приватному будинку, з'ясувати, які завдання вони виконували та чи були дотримані вимоги законодавства.

Окремо Лубінець закликав надати юридичну оцінку діям цивільних, які брали участь у нападі на військових і правоохоронців.

Сутички на Борщагівці. / © Дмитро Лубінець

«Коли бачиш, як люди, які пройшли фронт, стають об'єктом публічної зневаги, — це викликає обурення. Ми не маємо забувати, якою ціною дається можливість жити у відносній безпеці в тилу», — наголосив він.

Водночас омбудсман застеріг від передчасних звинувачень і подвійних стандартів.

«Єдиний шлях зупинити їх — не виправдовувати одну сторону й не засуджувати іншу наперед, а встановлювати факти та надавати правову оцінку діям кожного учасника», — заявив Лубінець.

Він також закликав не допустити поглиблення конфлікту між військовими та цивільними, нагадавши, що спільним ворогом України залишається Росія.

Що відомо про скандал у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, раніше в місцевих Telegram-каналах поширилася інформація про нібито 40 людей, яких начебто незаконно утримували в підвалі приватного будинку на Петропавлівській Борщагівці. Також повідомляли про їхній тяжкий стан та озброєну охорону. Офіційного підтвердження ці твердження на той момент не мали.

Згодом з'ясувалося, що в будинку перебували військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Інформацію про загиблих і постраждалих у Нацгвардії спростували.

За подальшими повідомленнями, всередині було приблизно 25–30 осіб. Чотирьох із них погодилися передати медикам.

Ситуація спричинила конфлікт між присутніми біля будинку людьми та правоохоронцями, який переріс у сутички зі стріляниною.

Раніше ТСН.ua зібрав усі відомі подробиці інциденту, зокрема свідчення медиків, розповіді місцевих жителів та офіційні коментарі правоохоронців.

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