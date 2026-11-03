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Конфлікт на Петропавлівській Борщагівці: ДБР відкрило кримінальне провадження — що відомо
Після гучного конфлікту зі стріляниною на Київщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а військова омбудсменка розпочала перевірку.
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через конфлікт у Петропавлівській Борщагівці на Київщині, який стався 2 листопада. Біля будинку, де перебували військовослужбовці Нацгвардії, виникли сутички, пролунали постріли та були пошкоджені поліцейські автомобілі. Окрему перевірку розпочав Офіс військового омбудсмана.
Про це повідомили в ДБР.
За даними ДБР, події розгорталися поблизу приватного будинку, який використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Національної гвардії України, повернутих після самовільного залишення військової частини (СЗЧ).
Після появи в соцмережах повідомлень про незаконне утримання військових біля будівлі зібралися люди. Згодом ситуація загострилася та переросла в сутички.
Що розслідує ДБР
Кримінальне провадження відкрили за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.
Слідчі перевірять законність перебування військовослужбовців у будинку, повідомлення про можливе застосування до них примусу, а також обставини конфлікту та дії всіх причетних. На місці працювали співробітники ДБР, прокуратури, Національної поліції та Офісу військового омбудсмана за сприяння Нацгвардії.
У бюро наголосили, що навколо інциденту поширюється багато суперечливих повідомлень, частина яких наразі не підтверджена.
Військова омбудсменка також розпочала перевірку
Військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомила, що в пункті дислокації військової частини перебували не лише мобілізовані, а й захисники, які пройшли бої за Маріуполь та Азовсталь, пережили російський полон і повернулися на службу.
Водночас Решетилова наголосила, що можливі порушення прав військовослужбовців, які повернулися із СЗЧ, а також новобранців перевірять окремо.
«Чи були порушення щодо військовослужбовців, які повернулися із СЗЧ, новобранців, щодо процедур і етапів проходження ними служби, — ми встановимо у межах перевірки», — заявила вона.
Омбудсменка також висловила занепокоєння через погіршення довіри між військовими та цивільним населенням після інциденту.
У ДБР запевнили, що всі повідомлення про можливі порушення прав людини будуть перевірені, а правову оцінку діям учасників нададуть на підставі встановлених фактів і доказів.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.
Лубінець вимагає перевірити дії всіх учасників конфлікту на Київщині
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що вже направив запити до правоохоронних органів через інцидент у Петропавлівській Борщагівці.
Омбудсман вимагає встановити правові підстави перебування військовослужбовців Нацгвардії у приватному будинку, з'ясувати, які завдання вони виконували та чи були дотримані вимоги законодавства.
Окремо Лубінець закликав надати юридичну оцінку діям цивільних, які брали участь у нападі на військових і правоохоронців.
«Коли бачиш, як люди, які пройшли фронт, стають об'єктом публічної зневаги, — це викликає обурення. Ми не маємо забувати, якою ціною дається можливість жити у відносній безпеці в тилу», — наголосив він.
Водночас омбудсман застеріг від передчасних звинувачень і подвійних стандартів.
«Єдиний шлях зупинити їх — не виправдовувати одну сторону й не засуджувати іншу наперед, а встановлювати факти та надавати правову оцінку діям кожного учасника», — заявив Лубінець.
Він також закликав не допустити поглиблення конфлікту між військовими та цивільними, нагадавши, що спільним ворогом України залишається Росія.
Що відомо про скандал у Петропавлівській Борщагівці
Нагадаємо, раніше в місцевих Telegram-каналах поширилася інформація про нібито 40 людей, яких начебто незаконно утримували в підвалі приватного будинку на Петропавлівській Борщагівці. Також повідомляли про їхній тяжкий стан та озброєну охорону. Офіційного підтвердження ці твердження на той момент не мали.
Згодом з'ясувалося, що в будинку перебували військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Інформацію про загиблих і постраждалих у Нацгвардії спростували.
За подальшими повідомленнями, всередині було приблизно 25–30 осіб. Чотирьох із них погодилися передати медикам.
Ситуація спричинила конфлікт між присутніми біля будинку людьми та правоохоронцями, який переріс у сутички зі стріляниною.
Раніше ТСН.ua зібрав усі відомі подробиці інциденту, зокрема свідчення медиків, розповіді місцевих жителів та офіційні коментарі правоохоронців.