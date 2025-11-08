- Дата публікації
Після яскравих спалахів у небі у Харкові зникло світло: відео
На опублікованих у Мережі кадрах видно різноколірне сяйво, яке з’явилося на нічному небі.
Увечері в суботу, 8 листопада, у місті Харкові після яскравих спалахів у небі повністю зникло світло.
Відео спалахів та цілковитого мороку на вулицях публікують місцеві Telegram-канали.
На опублікованих кадрах видно різноколірне сяйво, яке з’явилося на нічному небі.
У коментарях пишуть, що одразу після цих спалахів у місті стався повний блекаут.
Світло зникло у помешканнях харків’ян та на вулицях.
Після 22 години з’явилися перші повідомлення про те, що світло у деяких районах міста почало повертатися.
Водночас жителі міста публікують фото електроприборів, які фіксують напругу, яка значно перевищує 220В.
Як повідомлялося, після нічного обстрілу російською терористичною армією у Харкові дуже пошкоджено енергоінфраструктуру.
Нагадаємо, 8 листопада у Харкові запровадили аварійні відключення через відчутний дефіцит електроенергії.