Після яскравих спалахів у небі у Харкові зникло світло: відео

Відключення світла

Увечері в суботу, 8 листопада, у місті Харкові після яскравих спалахів у небі повністю зникло світло.

Відео спалахів та цілковитого мороку на вулицях публікують місцеві Telegram-канали.

На опублікованих кадрах видно різноколірне сяйво, яке з’явилося на нічному небі.

У коментарях пишуть, що одразу після цих спалахів у місті стався повний блекаут.

Світло зникло у помешканнях харків’ян та на вулицях.

Після 22 години з’явилися перші повідомлення про те, що світло у деяких районах міста почало повертатися.

Водночас жителі міста публікують фото електроприборів, які фіксують напругу, яка значно перевищує 220В.

© із соцмереж

Як повідомлялося, після нічного обстрілу російською терористичною армією у Харкові дуже пошкоджено енергоінфраструктуру.

Нагадаємо, 8 листопада у Харкові запровадили аварійні відключення через відчутний дефіцит електроенергії.