ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
1 хв

Після яскравих спалахів у небі у Харкові зникло світло: відео

На опублікованих у Мережі кадрах видно різноколірне сяйво, яке з’явилося на нічному небі.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

Увечері в суботу, 8 листопада, у місті Харкові після яскравих спалахів у небі повністю зникло світло.

Відео спалахів та цілковитого мороку на вулицях публікують місцеві Telegram-канали.

На опублікованих кадрах видно різноколірне сяйво, яке з’явилося на нічному небі.

У коментарях пишуть, що одразу після цих спалахів у місті стався повний блекаут.

Світло зникло у помешканнях харків’ян та на вулицях.

Після 22 години з’явилися перші повідомлення про те, що світло у деяких районах міста почало повертатися.

Водночас жителі міста публікують фото електроприборів, які фіксують напругу, яка значно перевищує 220В.

/ © із соцмереж

© із соцмереж

Як повідомлялося, після нічного обстрілу російською терористичною армією у Харкові дуже пошкоджено енергоінфраструктуру.

Нагадаємо, 8 листопада у Харкові запровадили аварійні відключення через відчутний дефіцит електроенергії.

Дата публікації
Кількість переглядів
58
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie