Після інциденту з ТЦК у Львові Лубінець закликав терміново реформувати мобілізацію

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на інцидент із ТЦК та цивільними у Львові. Омбудсман заявив, що напад на військовослужбовців є неприпустимим, однак наголосив: цей випадок свідчить про глибшу кризу довіри до мобілізаційних процесів. У зв’язку з цим він закликав Міністерство оборони створити спеціальну робочу групу для їхнього перегляду.

Про це Лубінець написав у Telegram.

За словами Лубінця, його представник у Львівській області Тарас Подвірний уже здійснює моніторинг ситуації та вживає необхідних заходів реагування.

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Омбудсман наголосив, що будь-які напади на військовослужбовців є неприпустимими, а перешкоджання їхній законній діяльності та пошкодження службового майна можуть містити ознаки кримінального правопорушення.

«Перешкоджання їхній законній діяльності, насильство та пошкодження службового майна містять ознаки кримінального правопорушення. Це не спосіб захистити свої права і не форма протесту. Це порушення закону, яке має отримати належну правову оцінку», — наголосив Лубінець.

Водночас він зазначив, що інцидент не можна розглядати окремо від проблем, які накопичувалися у сфері мобілізації. За словами омбудсмана, відсутність своєчасної правової оцінки можливих порушень прав людини під час мобілізаційних заходів призводить до зростання суспільної напруги та недовіри до державних інституцій.

Лубінець також звернувся до Міністерства оборони із закликом провести реформу мобілізаційних процесів.

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«Звертаюся до Міністерства оборони України із закликом терміново створити робочу групу для комплексного перегляду та вдосконалення мобілізаційних процедур. Необхідно сформувати прозорі, зрозумілі та справедливі правила, які будуть однаково захищати і державні інтереси, і права людини», — зазначив він.

Окремо Уповноважений Верховної Ради з прав людини підкреслив, що закон має однаково діяти як для громадян, так і для представників державних органів.

«Закон має бути один для всіх. Не має значення, хто його порушив — громадянин чи представник держави. У кожному випадку має бути об’єктивне розслідування», — заявив Лубінець.

На завершення омбудсман наголосив, що сильна армія та верховенство права не суперечать одне одному, а є основою української державності. За його словами, держава має одночасно захищати військових, права людини та забезпечувати неухильне виконання закону.

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Напад на ТЦК у Львові

Нагадаємо, у Львові на Сихові під час заходів оповіщення стався конфлікт між представниками ТЦК та цивільними. За даними поліції, військові виявили чоловіка 1996 року народження, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. За словами очевидців, після того як чоловіка силоміць посадили до мікроавтобуса, на місці почали збиратися люди. Згодом службовий автомобіль ТЦК був перекинутий.

Один зі свідків розповів, що прибув уже після початку конфлікту й побачив перевернуте авто, велику кількість людей та правоохоронців. Інша очевидиця заявила, що люди обурилися через спосіб затримання чоловіка та вимагали повернути його, вважаючи, що представники ТЦК мали діяти відповідно до встановленої процедури.

Мер Львова Андрій Садовий відреагував на сутичку за участю представників ТЦК на Сихові, заявивши, що події мають отримати належну правову оцінку. Він наголосив, що перешкоджання роботі військових і пошкодження службового майна є неприпустимими. Садовий констатував, що зафіксовані кадри — це «сум і сором». Щобільше, будь-який внутрішній конфлікт миттєво стає інструментом ворожої пропаганди.

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