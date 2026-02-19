Після хвилі обстрілів — ніч "затишшя": що стоїть за зміною інтенсивності атак Росії

Обстріл України / © ТСН.ua

Реклама

У ніч проти 19 лютого росіяни здійснили черговий наліт на територію України. За інформацією військових, починаючи з 18:00 попередньої доби, противник застосував 37 ударних безпілотників. Серед них були апарати типу Shahed, Гербера, Італмас та інші невідомі типи. Близько 20 одиниць із загальної кількості становили саме «Шахеди».

Про це повідомили ПС України.

Станом на 08:30 ранку протиповітряній обороні вдалося збити або подавити 29 ворожих цілей на півночі, півдні та сході країни. Проте зафіксовано влучання на чотирьох локаціях.

Реклама

Затишшя перед бурею: до чого готується Росія

Поточна нічна атака може бути тим самим «затишшям перед бурею». Президент Володимир Зеленський 16 лютого заявляв, що розвідка має дані про підготовку Росією нового масованого удару.

На це глава держави відреагував миттєвими дорученнями керівництву оборонного та енергетичного секторів.

«Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику Укренерго Віталію Зайченку протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки», — йдеться у повідомленні президента.

Концентрація зусиль: Росія змінює тактику обстрілів

Аналітики звертають увагу на те, що російська армія почала діяти інакше. Якщо раніше окупанти намагалися бити по багатьох цілях одночасно, розпорошуючи свої ресурси, то зараз їхня мета — перевантаження української системи ППО на конкретних ділянках.

Реклама

Оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков зазначає, що зміна тактики вже є очевидною.

«Ворог застосовував ударні безпілотники не концентровано, а точково. Зі зміною тактики ми бачимо, що агресор почав концентрувати свої сили та засоби тільки на декількох напрямках», — пояснив експерт.

За словами фахівця, розвідка спроможна відстежувати такі приготування. Завдяки супутниковим знімкам та специфічним маркерам аналітики заздалегідь бачать ознаки підготовки до масштабного удару, що дає Силам оборони України шанс підготуватися до відбиття атаки.

Нагадаємо, після чергових ворожих ударів по Лозівській громаді було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. У місті виникли серйозні перебої з водопостачанням, а найбільша котельня залишилася без електроенергії.

Реклама

Про наслідки обстрілів повідомляв міський голова Сергій Зеленський. За його словами, комунальні служби та енергетики працювали на пошкоджених об’єктах, однак оперативно відновити подачу води тоді не вдалося. Пріоритетом залишалося забезпечення мешканців водою у найкоротші строки.

Через знеструмлення найбільшої котельні без тепла ризикували залишитися майже 16 тисяч абонентів. В умовах мінусової температури всі ресурси були спрямовані на збереження тепломереж і якнайшвидше відновлення теплопостачання.

Міська влада закликала жителів не втручатися самостійно у внутрішньобудинкові мережі без погодження з комунальними службами. Також у громаді продовжували роботу пункти Незламності, а паралельно опрацьовувалися альтернативні варіанти електроживлення та водозабезпечення з урахуванням безпекової ситуації.