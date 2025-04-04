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Після кривавого удару по Кривому Рогу — в Україні ракетна небезпека: де загроза
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени, адже загроза — реальна.
У Києві ввечері 4 квітня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших областей.
"Увага. Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу", — попередили Повітряні сили ЗСУ.
Нагадаємо, що сьогодні ввечері РФ завдала кривавого удару по житловому мікрорайону в Кривому Розі. Внаслідок атаки загинули 14 людей, серед них троє дітей. Кількість жертв постійно збільшується.