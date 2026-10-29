Після кривавих атак РФ Буданов пригрозив Росії відплатою: що заявив

Кирило Буданов / © Getty Images

Реклама

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов після російських атак по українських містах закликав партнерів посилити військову підтримку України. За його словами, відповіддю на удари РФ по цивільних мають стати далекобійна зброя, посилення ППО та послаблення військово-промислових спроможностей Росії.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

Удари Росії по Україні 29 жовтня: що заявив Кирило Буданов

Буданов заявив, що масовані атаки РФ по українських містах демонструють справжнє ставлення Москви до можливого завершення війни та мирного врегулювання.

Реклама

«Сьогодні Росія вкотре показала, як насправді ставиться до завершення війни та пошуку миру. Демонстративні масові вбивства цивільних просто на вулицях і в житлових будинках протягом одного дня відразу в кількох містах України — такими є російські „аргументи“ в переговорах», — заявив Буданов.

Керівник Офісу президента заявив, що Україна та її міжнародні партнери мають відповідати на російські удари посиленням військового тиску на РФ. Окремо Буданов наголосив на необхідності послаблювати військово-промисловий потенціал Росії та її спроможність продовжувати агресію.

«Україна та весь вільний світ мають відповісти на це реальною силою. За кожну жертву в Україні мають горіти російські обʼєкти ВПК, знищуватися сама спроможність Москви здійснювати агресію. Лише військова сила України і партнерів може зупинити щоденну загибель людей від бомб, дронів та ракет у центрі Європи», — наголосив він.

Буданов окремо звернувся до міжнародних партнерів України із закликом надати озброєння, яке дозволить протидіяти російським атакам. Серед головних потреб він назвав далекобійну зброю та ефективні засоби протиповітряної оборони.

Реклама

«Закликаю партнерів України гідно відповісти агресору на щоденний терор. Далекобійна зброя для придушення можливостей Росії вести геноцидну війну, ефективні засоби ППО для збереження життів цивільних українців — це те, що реально наблизить мир», — заявив Буданов.

За його словами, зупинити російські атаки можна лише спільними діями України та союзників.

«Лише разом ми можемо спинити російське зло», — підсумував керівник Офісу президента.

Атаки РФ по Україні 29 жовтня — останні новини

Нагадаємо, 29 жовтня російські війська завдали серії ударів по українських містах. Під атаками опинилися Дніпро, Кременчук, Чернігів, населені пункти Харківської області та Запоріжжя. Внаслідок російських ударів загинули та постраждали мирні жителі, пошкоджено житлові будинки й цивільну інфраструктуру.

Реклама

У Дніпрі російський реактивний безпілотник влучив у платформу залізничного вокзалу, де перебували люди та стояв пасажирський поїзд Дніпро — Запоріжжя. Внаслідок удару загинули 14 людей, ще 13 дістали поранення. На місці атаки працювали рятувальники, медики та інші екстрені служби.

Російські війська також атакували Кременчук. Безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок. Внаслідок атаки загинули троє людей, десятки мешканців звернулися по медичну допомогу, серед постраждалих є діти. Будинок зазнав пошкоджень.

Російська армія атакувала й центральну частину Чернігова. Внаслідок удару загинули дві 15-річні дівчини. Після атаки в місті спалахнули пожежі, було пошкоджено цивільні об’єкти.

Російська армія атакувала й Харківщину. У Лозовій внаслідок удару постраждали люди, а в Ізюмі російська авіабомба влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. До ліквідації наслідків залучили екстрені служби, рятувальники обстежували завали, під якими могли перебувати люди.

Крім того, протягом дня російські війська неодноразово атакували Запоріжжя ракетами та FPV-дронами. Під ударами опинилися цивільний транспорт і місця, де перебували люди. За останніми даними, внаслідок обстрілів поранення дістали 14 людей.

Новини партнерів