Після літньої спеки Україну накриє похолодання: коли зіпсується погода
Короткочасні дощі, травневі грози і посилення вітру після рекордної спеки прогнозують синоптики.
Останні дні в Україні були майже літніми. Однак вже за кілька днів погода почне суттєво змінюватися — очікується похолодання, а також дощі і грози.
Про це ефірі День.LIVE повідомила очільниця відділу комунікації з медіа «Укргідрометцентру» Наталія Птуха.
З її слів, причиною теплої погоди стало поєднання поля високого атмосферного тиску та теплої повітряної маси з Балкан і Центральної Європи.
Утім, вже найближчими днями ситуація зміниться.
«Починаючи від 8–9 травня опади охоплять більшість регіонів, а температура знизиться до більш комфортних +16…+24°C», — сказала вона.
Погода на сьогодні, 7 травня
У четвер, 7 травня, Україна претендує на статус температурного лідера континенту, адже повітря прогріється до спекотних +30 градусів. Утім, синоптична ситуація залишається тривожною через загрозу гроз у західній частині країни та надзвичайну пожежну небезпеку в інших регіонах.
Тим часом начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань наголошує, що найближчими вихідними атмосферні фронти змінять погоду: літня спека трохи відступить, а подекуди пройдуть короткочасні грози. У нічні години очікується від +7 до +12 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть помірні +17…+22 градусів вище нуля.