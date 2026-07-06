Після масованої атаки РФ без світла залишилися шість областей: де є знеструмлення

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Унаслідок чергової масованої ракетно-дронової атаки Росії в кількох регіонах України зафіксовано нові знеструмлення. Ворожі удари були спрямовані, зокрема, по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили в «Укренерго».

Станом на ранок 6 липня без електропостачання частково залишилися споживачі у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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У компанії зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися всюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути світло всім споживачам.

Водночас в «Укренерго» повідомили, що споживання електроенергії в країні знижується. Станом на 09:30 6 липня воно було на 13,8% меншим, ніж у цей самий час попереднього робочого дня. Причиною стало суттєве зниження температури повітря, через що українці менше користуються кондиціонерами.

Також зменшився і вечірній максимум споживання. За підсумками 5 липня він був на 8,7% нижчим, ніж у попередню неділю.

Енергетики закликали громадян раціонально використовувати електроенергію та, за можливості, переносити користування енергоємними приладами на період із 10:00 до 16:00, коли найбільш ефективно працюють сонячні електростанції.

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Раніше Ігнат заявив, що Росія може завдавати масованих атак по Україні навіть із перервою в один день, тому виключати повторні удари вже наступної доби не можна. За його словами, раніше між такими ударами було більше часу, але нині РФ змінила тактику та намагається чинити постійний тиск. Ворог застосовує хвильові атаки з великою кількістю ракет і дронів, щоб перевантажити українську ППО. Українці мають бути готовими до нових обстрілів у будь-який момент і не ігнорувати повітряну тривогу. Ігнат підкреслив, що можливості росіян не безмежні — якби вони могли бити щодня, то робили б це постійно.

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