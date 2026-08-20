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Після масованої атаки РФ змінили рух поїздів до Києва: частину рейсів скасували
Через пошкодження інфраструктури внаслідок нічної атаки РФ 20 серпня низка приміських і регіональних поїздів у напрямку Києва курсуватиме за зміненими маршрутами, а деякі рейси сьогодні не відбудуться.
Через пошкодження залізничної інфраструктури після масованої нічної атаки Росії на Київ та область 20 серпня внесено оперативні зміни до руху приміських і регіональних поїздів. Частина рейсів не доїжджатиме до столиці, кілька поїздів скасовано.
Про це інформує Укрзалізниця.
Після нічної атаки РФ 20 серпня через пошкодження інфраструктури та безпекову ситуацію в Україні змінили маршрути низки приміських і регіональних поїздів. Частину рейсів скасували, а в кількох областях поїзди курсують із затримками — подекуди більш ніж на годину.
Через пошкодження інфраструктури внаслідок нічної атаки РФ на Київ та область було внесено оперативні зміни до руху приміських поїздів у напрямку столиці.
Зміненим маршрутом 20 серпня курсуватимуть:
№6903 та №6905 Ніжин – Бобрик замість Ніжин – Київ;
№6902 та №6906 Бобрик – Ніжин замість Київ – Ніжин;
№893 Конотоп – Бобрик замість Конотоп – Київ;
№894 Бобрик – Ніжин замість Київ – Ніжин.
Водночас не курсуватимуть:
№6909 та №6911 Ніжин – Київ-Волинський;
№6910 Київ-Волинський – Ніжин.
Крім того, через безпекову ситуацію затримуються поїзди одразу в кількох регіонах України.
Дніпропетровщина:
№6501 П'ятихатки-Пас. – Кривий Ріг-Гол. — затримка 1 год. 8 хв;
№6008 П'ятихатки-Пас. – Дніпро-Гол. — 43 хв.
Вінниччина:
№6301 Козятин-1 – Жмеринка-Пас. — 15 хв.
Вінниччина та Київщина:
№6202/6006 Козятин-1 – Київ-Пас. (Північна) — 29 хв.
Київщина:
№6722/6721 Миронівка – Київ-Пас. (Північна) — 26 хв;
№6002 Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) — 1 год. 4 хв;
№6604 Тетерів – Святошин — 29 хв.
Львівщина:
№6063 Ходорів – Львів-Головний — 36 хв.
Сумщина та Чернігівщина:
№6449 Конотоп-Пас. – Ніжин — 17 хв.
Дніпропетровщина та Запоріжжя:
№6583 Синельникове-1 – Запоріжжя-II — 45 хв.
Залізничники попереджають, що протягом дня можливі нові зміни маршрутів та затримки. У разі підвищеної небезпеки рух поїздів можуть тимчасово зупиняти.
Пасажирів закликають під час повітряної тривоги не залишатися на платформах і поблизу залізничної інфраструктури, а прямувати до найближчих укриттів. Рух відновлюватимуть після завершення повітряної загрози.
Нагадаємо, що раніше ДСНС показала перші фото наслідків удару ракетного РФ по Києву