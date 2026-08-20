Після масованої атаки РФ змінили рух поїздів до Києва: частину рейсів скасували

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Через пошкодження залізничної інфраструктури після масованої нічної атаки Росії на Київ та область 20 серпня внесено оперативні зміни до руху приміських і регіональних поїздів. Частина рейсів не доїжджатиме до столиці, кілька поїздів скасовано.

Про це інформує Укрзалізниця.

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Після нічної атаки РФ 20 серпня через пошкодження інфраструктури та безпекову ситуацію в Україні змінили маршрути низки приміських і регіональних поїздів. Частину рейсів скасували, а в кількох областях поїзди курсують із затримками — подекуди більш ніж на годину.

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Через пошкодження інфраструктури внаслідок нічної атаки РФ на Київ та область було внесено оперативні зміни до руху приміських поїздів у напрямку столиці.

Зміненим маршрутом 20 серпня курсуватимуть:

№6903 та №6905 Ніжин – Бобрик замість Ніжин – Київ;

№6902 та №6906 Бобрик – Ніжин замість Київ – Ніжин;

№893 Конотоп – Бобрик замість Конотоп – Київ;

№894 Бобрик – Ніжин замість Київ – Ніжин.

Водночас не курсуватимуть:

№6909 та №6911 Ніжин – Київ-Волинський;

№6910 Київ-Волинський – Ніжин.

Крім того, через безпекову ситуацію затримуються поїзди одразу в кількох регіонах України.

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Дніпропетровщина:

№6501 П'ятихатки-Пас. – Кривий Ріг-Гол. — затримка 1 год. 8 хв;

№6008 П'ятихатки-Пас. – Дніпро-Гол. — 43 хв.

Вінниччина:

№6301 Козятин-1 – Жмеринка-Пас. — 15 хв.

Вінниччина та Київщина:

№6202/6006 Козятин-1 – Київ-Пас. (Північна) — 29 хв.

Київщина:

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№6722/6721 Миронівка – Київ-Пас. (Північна) — 26 хв;

№6002 Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) — 1 год. 4 хв;

№6604 Тетерів – Святошин — 29 хв.

Львівщина:

№6063 Ходорів – Львів-Головний — 36 хв.

Сумщина та Чернігівщина:

№6449 Конотоп-Пас. – Ніжин — 17 хв.

Дніпропетровщина та Запоріжжя:

№6583 Синельникове-1 – Запоріжжя-II — 45 хв.

Залізничники попереджають, що протягом дня можливі нові зміни маршрутів та затримки. У разі підвищеної небезпеки рух поїздів можуть тимчасово зупиняти.

Пасажирів закликають під час повітряної тривоги не залишатися на платформах і поблизу залізничної інфраструктури, а прямувати до найближчих укриттів. Рух відновлюватимуть після завершення повітряної загрози.

Нагадаємо, що раніше ДСНС показала перші фото наслідків удару ракетного РФ по Києву

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