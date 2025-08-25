Після мобілізації у реанімації помер відомий брейкдансер із Кропивницького: що кажуть у ТЦК

Євген Мочерняк (Кушнір)

У Смілі під час перевезення мобілізованих до полігону чоловік просто під час руху вистрибнув з буса ТЦК і загинув від отриманих травм.

Про це передає пресслужба Черкаського обласного ТЦК та СП.

Трагічний інцидент 22 серпня 2025 року.

«Зі збірного пункту Черкаського РТЦК та СП була відправлена команда військовозобов’язаних до одного з навчальних центрів Збройних Сил України. Під час руху автомобіля по місту Сміла, військовозобов’язаний — солдат запасу Кушнір Євген Михайлович, перескочивши через ряд сидінь автомобіля, самовільно відчинив бокові двері та на ходу вискочив на проїжджу частину дороги, внаслідок чого отримав множинні травми», — йдеться в повідомленні.

У ТЦК запевнили, що їхні працівники негайно зупинили авто, надали постраждалому первинну медичну допомогу і викликали карету швидкої. Одночасно прибув наряд поліції. Євгена доправили до медичного закладу. На жаль, 24 серпня від отриманих травм він помер.

За цим фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та встановлює усі обставини події.

«Черкаський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки всіляко сприяє проведенню слідства з метою встановлення причин та обставин, які сприяли трагічному випадку та притягненню винних до відповідальності», — запевнили у відомстві.

Контекст

Раніше кропивницьке видання «Гречка» написало, що засновник школи брейкінгу у Кропивницькому Євген Мочерняк (Кушнір) помер у реанімації лікарні у місті Сміла на Черкащині. Його близькі стверджують, що до лікарні він потрапив після зустрічі з працівниками ТЦК.

Кропивничанка Олена Дяченко опублікувала в Instagram відео зі зверненням щодо цієї ситуації.

За її словами, Євген 21 серпня їхав рейсовим автобусом до Києва. Проте на території Черкаської області автобус зупинили працівники ТЦК. Олена стверджує, що Кушнір нібито мав законну відстрочку від мобілізації. У коментарях додають, що відстрочка була чинною до кінця року. Але його затримали та повезли у невідомому напрямку.

Через добу зʼясувалося, що Євген перебуває у реанімації в лікарні в Смілі, у важкому стані. У неділю, 24 серпня, він помер у лікарні.

Раніше «Суспільне» зняло сюжет про Євгена. Відомо, що йому було 39 років. Брейк-дансом він захопився ще 2003 року. Євген очолював три школи брейкінгу у Кропивницькому.

