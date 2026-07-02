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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1403
Час на прочитання
1 хв

Після нічного удару по Києву в ЄС зробили жорстку заяву: що пропонують

Кая Каллас після удару по Києву закликала посилити тиск на Москву.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
1 коментар
Атака РФ на Київ.

Атака РФ на Київ. / © ДСНС

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас відреагувала на нічний удар Росії по Києву та закликала розширити санкції проти компаній, які підтримують військово-промисловий комплекс Москви.

Про це вона написала у дописі в мережі Х.

«Одних лише слів осуду не зупинить атаки на Київ. Лише постійна військова підтримка України та посилення тиску на Москву можуть це зробити», — наголосила дипломатка.

Каллас наголосила на тому, що ЄС цього тижня почав виплачувати 6 млрд євро у межах позики на 90 млрд євро для посилення української оборони. Дипломатка запропонувала застосувати санкції до ширшого кола компаній, що підтримують ВПК Росії, у відповідь на ці удари.

«Чим більше Москва атакує цивільне населення, тим більше санкцій потрібно запровадити. Ми продовжуємо підвищувати вартість, доки Росія не зрозуміє, що не може перемогти», — заявила Каллас.

Також вона повідомила, що зі співробітниками Представництва Європейського Союзу в Україні, які працюють у Києві, все гаразд.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на масований удар по Києву. Глава держави акцентував на критичній важливості постачання до України постачання ППО. Адже внески країн до програми PURL, зауважив президент, — те, що «прямо працює на порятунок людей».

Коментарі (1)
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anz2348
11:37, 2026.07.02
Та для чого? Ітак вжи тиск на рашку посилений настільки, що дальше нема куди). Нам точно треба в Євросоюз, українці? Чи це хтось за нас вже також вирішив?
Дата публікації
Кількість переглядів
1403
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