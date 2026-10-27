Після нічної атаки балістикою РФ зранку запустила нові цілі: які області під загрозою (мапа)

Повітряна тривога. / © ТСН.ua

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Вночі проти 27 жовтня росіяни вдарили по Україні балістикою, але на ранок зберігається загроза повітряних атак. У кількох регіонах оголошено повітряну тривогу.

Що відомо про російську атаку — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Повітряні сили ЗСУ попередили про активність тактичної авіації РФ на північно-східному напрямку та небезпеку застосування авіаційних засобів ураження по прифронтових областях.

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Окрім того, існує загроза БпЛА і КАБів. Так, на Полтавщині зафіксували реактивний безпілотник, який пролітав повз Кобеляки курсом на Кременчук. Водночас на півночі Харківщини зафіксували загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів).

Мапа тривог станом на 07:30 вівторка, 27 жовтня.

Нагадаємо, від вечора 26 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. На ранок, за даними влади, внаслідок атак загинула одна людина, 14 мешканців міста було травровано.

Перші «прильоти» сталися по території університету, парку «Кіото» та цивільній інфраструктурі поруч зі станцію метро «Лісова». Посеред ночі у столиці знову сталися гучні вибухи. Сталось влучання в Південний міст. На переправі було пошкоджено інфраструктуру метрополітену.

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