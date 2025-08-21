- Дата публікації
Після атаки на Закарпаття місцева влада звернулася до мешканців: що відомо
На світанку 21 серпня війська РФ атакували Закарпатську область. Внаслідок влучання на цивільне підприємство у Мукачеві виникла велика пожежа. У повітрі спостерігається значне задимлення.
Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
“Шановні мешканці Мукачівського та Ужгородського районів. У зв’язку з масштабною пожежею, що виникла після ракетного удару по підприємству в Мукачеві, у повітрі спостерігається значне задимлення. Продукти горіння можуть бути шкідливими для здоров’я”, - йдеться у повідомленні.