Укрaїнa
1417
1 хв

Після атаки на Закарпаття місцева влада звернулася до мешканців: що відомо

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Після атаки на Закарпаття місцева влада звернулася до мешканців: що відомо

© Закарпатська обласна державна адміністрація

На світанку 21 серпня війська РФ атакували Закарпатську область. Внаслідок влучання на цивільне підприємство у Мукачеві виникла велика пожежа. У повітрі спостерігається значне задимлення.

Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.

“Шановні мешканці Мукачівського та Ужгородського районів. У зв’язку з масштабною пожежею, що виникла після ракетного удару по підприємству в Мукачеві, у повітрі спостерігається значне задимлення. Продукти горіння можуть бути шкідливими для здоров’я”, - йдеться у повідомленні.

