Відключення світла в Україні: стали відомі подробиці щодо ситуації в енергосистемі

Унаслідок нічних масованих ракетно-дронових ударів Україною прокотилася хвиля неправдивих повідомлень про нібито неминуче введення екстрених обмежень електропостачання.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго» та Міністерство енергетики.

Вони рішуче закликають громадян не піддаватися паніці та довіряти інформації виключно з офіційних, верифікованих джерел.

У Telegram-каналах шахраї розповсюджують фейки про запровадження аварійних відключень по всіх областях, часто маскуючи ці дописи під офіційні заяви Міненерго або «Укренерго». Для більшої переконливості використовуються сфабриковані графіки та фірмові логотипи відомств.

«Укренерго» акцентує: такі дії є частиною шахрайських схем та маніпуляцій. Категорично не рекомендується переходити за сумнівними посиланнями або вводити особисті дані для «реєстрації» на анонімних каналах, оскільки це може призвести до недоброчесного використання вашої інформації зловмисниками.

На сьогодні ситуація в енергосистемі країни залишається стабільною та знаходиться під повним контролем. НЕК «Укренерго» наразі не вводило жодних заходів обмеження споживання електроенергії для споживачів у жодному з регіонів.

Міненерго наголошує, що будь-яке повідомлення, що вимагає підписатися на невідомий канал у Telegram для отримання детальних відомостей про вимкнення світла, є прямим обманом. Мета шахраїв — лише збільшити власну аудиторію та активно поширювати дезінформацію.

Актуальні та достовірні графіки можливих обмежень, якщо виникне потреба їхнього застосування, оприлюднюються лише на офіційних ресурсах обласних обленерго, а також на сторінках НЕК «Укренерго» та Міненерго.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вночі 5 жовтня російські війська завдали комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі України, пошкодивши обладнання та спричинивши знеструмлення у кількох регіонах. Найбільше постраждали Запорізька, Сумська та Чернігівська області.