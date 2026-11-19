Кримський міст не відремонтують швидко / © скриншот з відео

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Окупаційна влада РФ не зможе швидко розпочати повноцінне відновлення Кримського мосту після удару по його залізничній частині 19 листопада. Однією з головних перешкод стане погода. Адже у Чорному морі починається сезон штормів, який ускладнює проведення складних інженерних робіт.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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За його словами, найближчими місяцями говорити про повноцінний ремонт переправи передчасно. Плетенчук нагадав, що під час будівництва арки Кримського мосту росіянам також доводилося чекати сприятливих погодних умов.

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«Тому про повноцінні роботи принаймні наступні пів року, я думаю, навіть сенсу нема говорити. Коли встановлювали цю арку, вони так само чекали погоди, тому що це непроста інженерна операція», — зазначив речник ВМС.

Ще одним чинником, який ускладнюватиме відновлення мосту, залишаються можливі нові удари Сил оборони України. За словами Плетенчука, українські військові мають можливість і надалі атакувати цю ділянку, тому окупантам буде складно організувати ремонтні роботи.

Нова атака на Кримський міст — що відомо

Удар по залізничній частині мосту, завданий 19 листопада, також створює додаткові проблеми для військової логістики Росії на півдні України. Незважаючи на те, що у Кремлі заявляють про наміри відновити переправу, після нової атаки на Кримський міст окупаційна влада повністю перекрила рух, а в Генштабі ЗСУ натякнули, що переправа остаточно втратила статус найдовшої в Європі.

Нагадаємо, що удару по Керченському мосту 19 листопада завдали берегові ракетні комплекси «Нептун», пошкодивши залізничне полотно переправи.

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Президент Володимир Зеленський назвав атаку легітимною відповіддю на російські удари по українських мостах, залізниці та іншій інфраструктурі.

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