Після резонансної ДТП у Києві Зеленський скликає РНБО: що хочуть змінити для водіїв

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з безпекою на українських дорогах. За його словами, необхідно посилити відповідальність для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху та створюють загрозу для інших.

Про це Зеленський повідомив у своєму зверненні.

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Президент розповів, що обговорив ситуацію з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Найближчим часом, за його словами, має відбутися засідання РНБО.

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«Говорили з Ігорем Клименком: найближчим часом відбудеться РНБО по ситуації, яка, на жаль, є на українських дорогах», — сказав він.

Зеленський згадав ДТП, яка сталася сьогодні у столиці. За його словами, автомобіль на великій швидкості зіткнувся з іншою машиною та вилетів на тротуар.

«Черговий абсолютно неадекватний випадок сьогодні був у столиці, коли машина на швидкості зіткнулася з іншою та вилетіла на тротуар», — зазначив президент.

Президент зазначив, що водій, який був за кермом, раніше мав втратити право керувати автомобілем.

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«За кермом була людина, яка вже дуже давно мала б втратити, якщо чесно, право бути водієм», — сказав він.

Зеленський закликав посилити відповідальність водіїв

За словами президента, щодо ситуації з безпекою на дорогах уже були петиції та звернення громадян. Зокрема, він згадав Олексія Глушича — батька 12-річного хлопчика, який загинув у ДТП.

«Були петиції по ситуації на дорогах, були звернення, зокрема від Олексія Глушича, батька 12-річного хлопця, який був убитий в ДТП», — сказав Зеленський.

Він заявив, що відповідальність для водіїв, які регулярно порушують правила дорожнього руху та нехтують безпекою інших, необхідно посилити.

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«Треба посилювати відповідальність тих, хто систематично порушує правила на дорозі та зневажає життя», — додав президент.

Водночас глава держави наголосив, що йдеться не про формальні зміни до чинних правил.

«І потрібні не косметичні зміни до правил і відповідальності, а дієві кроки», — сказав він.

За словами Зеленського, секретар РНБО має залучити до підготовки відповідних змін народних депутатів, громадські організації та державні інституції.

«Я розраховую, що секретар РНБО залучить і парламентарів, і громадські організації, і всі необхідні державні інституції, щоб підготувати відповідні зміни», — додав він.

Президент наголосив на необхідності створити умови, за яких життя людей буде захищене.

«Треба берегти кожне життя і створювати умови, коли життя справді під захистом», — зазначив він.

ДТП у центрі Києва — що відомо

Зазначимо, що 17 серпня у центрі Києва BMW вилетів на літній майданчик кафе. За попередніми даними правоохоронців, 36-річний водій автівки виїжджав з другорядної дороги та проігнорував вимоги дорожніх знаків «Дати дорогу» та «Рух праворуч». Через це порушення ПДР він допустив зіткнення з BMW X7 під керуванням 31-річного чоловіка.

ЗМІ, із посиланням на власні джерела, раніше повідомляли, що за кермом одного з автомобілів перебував колишній «смотрящий» за Лук’янівським СІЗО Кирило Островський — фігурант резонансної смертельної ДТП 2018 року. Тоді він збив на смерть дівчинку на пішохідному пішоході поблизу БЦ «Парус». У вересні 2022 року суд виніс йому вирок у вигляді 4 років і 6 місяців позбавлення волі.

Також відомо, що директор департаменту розвитку футболу Української асоціації футболу Богдан Городнюк теж був серед учасників аварії 17 серпня.

Раніше йшлося також про смертельну ДТП у переході Києва.

Аварія сталася на Солом’янці 5 червня. Тоді «Мерседес» на шаленій швидкості на плавному повороті автостради хотів обігнати машини смугою для громадського транспорту, але влетів у підземний пішохідний перехід, яким ішли люди. Тоді загинуло четверо людей, серед них 12-річний Гриша Глушич.

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