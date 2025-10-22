Відключення світла: Міненерго назвало 4 області, де ситуація найгірша

Внаслідок російських атак пошкоджено об’єкти енергосистеми України

Після чергового масованого удару Росії по енергетичній інфраструктурі, найтяжча ситуація з енергопостачанням наразі спостерігається у чотирьох областях. Під час останньої атаки ворог цілеспрямовано бив як по об’єктах генерації, так і по об’єктах розподілу та передавання електроенергії.

Про це заявив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

Посадовець Міненерго повідомив, що внаслідок пошкоджень, спричинених атаками, значна частина жителів України залишилися без світла.

«Найскладніша ситуація у нас зараз на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Одещині», — наголосив Некрасов.

Він деталізував ситуацію на півночі:

«На Чернігівщині ворог знову атакував кілька енергооб’єктів, тому залишаються знеструмленими близько 140 тис. споживачів».

Артем Некрасов додав, що відновлювальні роботи вже розпочато. Однак він зазначив, що діяльність енергетиків ускладнюється через безперервні атаки російських дронів.

Нагадаємо, в Україні у середу знову відключатимуть світло. Укренерго опублікувало графіки по областях. В деяких регіонах застосовуватимуть до трьох черг відключень одночасно.