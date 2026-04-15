Після операції пацієнт втратив зір: у Києві судитимуть лікаря

Лікар постане перед судом

У Києві судитимуть 65-річного лікаря-отоларинголога приватного медцентру, якого підозрюють у лікарській недбалості. За даними слідства, його пацієнт після операції втратив зір на одне око.

Про це інформує Київська міська прокуратура.

Що відомо про справу

Інцидент стався з 50-річним чоловіком, який звернувся до клініки для планового втручання — виправлення носової перегородки та видалення кісти у гайморовій пазусі. Однак після операції, перебуваючи у стаціонарі, він поскаржився на різке погіршення зору.

Експертиза показала, що причиною стали ушкодження, отримані саме під час хірургічного втручання.

Слідчі вважають, що лікар неналежно виконав свої обов’язки через недбалість, що й призвело до тяжких наслідків для пацієнта. Наразі справу передано до суду.

