Після переговорів РФ вдарила по "Привозу" в Одесі та багатоповерхівці у Черкасах: реакція Зеленського

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Вночі проти 24 липня російські війська вдарили по Україні безпілотниками і ракетами. Атака відбулася після зустрічі у Стамбулі. Зокрема, Харківській області загинуло троє людей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

“На зустрічі у Стамбулі російській стороні знову була озвучена пропозиція негайно й повністю припинити вогонь. У відповідь російські дрони б’ють по житлових будинках і “Привозу” в Одесі, багатоповерхівках у Черкасах, енергетичній інфраструктурі Харківщини, по спортзалу університету в Запоріжжі, по Донеччині, Сумщині та Миколаївщині”, - наголосив глава держави.

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З його слів, вночі росіяни запустили понад 100 ударних дронів, більшість із яких - “Шахеди”, а також чотири ракети. Загалом внаслідок нічного обстрілу в Україні поранено десять людей. Зокрема, дев’ятирічна дитина в Черкасах.

“Росія не припиняє терору, блокує дипломатію і саме тому заслуговує на повномасштабні санкційні відповіді та наші удари по її логістиці, по її військових базах, по її військових виробництвах. Ми будемо робити все, щоб дипломатія спрацювала. Але саме Росія має припинити цю війну, яку сама ж почала”, - додав президент.

Нагадаємо, цієї ночі російській війська вкотре запустили по Україні безпілотники. Зокрема, дрони атакували Одесу, де під час тривоги сталися вибухи. Зранку рятувальники заявили, що Одеса пережила пекельну ніч. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема багатоповерхівки, та пам’яток архітектури в історичному центрі міста. “Приліт” також стався по “Привозу”.

На світанку росіяни вдарили ракетами по Черкасах. Семеро людей травмовані, серед них - дев’ятирічна дитина. Фахівці виявили три локації падіння уламків ракет. Є пошкоджені багатоповерхівки, заклади освіти та охорони здоров'я.

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Окрім того, під ударом опинилися Дніпропетровська та Запорізька області. Зокрема, ворог атакував Запоріжжя та район дев’ятьма «Шахедами». Один удар стався по корпусу навчального закладу, що зараз не використовується.

Дата публікації 14:21, 23.07.25 Кількість переглядів 166 Суми зараз: вода за графіком, світла нема! Ситуація у місті зараз!

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