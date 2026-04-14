Після полону — лікування і реабілітація: як в Україні допомагають звільненим військовим

Обмін полоненими / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Україна продовжує повертати з полону своїх захисників. Водночас більшість звільнених військових стикаються із серйозними проблемами зі здоров’ям, тому держава гарантує їм безоплатне лікування, реабілітацію та психологічну допомогу.

Як повідомляють у профільних службах, система допомоги організована у два рівні.

Перший передбачає проведення реінтеграційних заходів із наданням медичної та психологічної допомоги. На цьому рівні працюють 25 закладів охорони здоров’я по всій Україні.

Другий рівень охоплює реабілітаційну та психологічну допомогу. Тут залучено 41 заклад реабілітації та ще 25 установ, які надають психосоціальну і психіатричну допомогу.

Загалом допомогу звільненим із полону надають у 80 медзакладах у 22 регіонах України (за винятком Донецької, Луганської та Херсонської областей).

Як надають медичну допомогу

Одразу після звільнення військового доставляють до визначеного медзакладу, де проводять первинний огляд. Якщо загрози життю немає, його направляють до центрів реінтеграції.

Після збору анамнезу та проведення обстежень формується індивідуальний план лікування і відновлення. До процесу залучають лікарів різних спеціальностей, психологів та, за потреби, соціальних працівників.

Завершується цей етап рішенням медичної комісії, яка визначає подальший маршрут лікування. Після виписки військовий отримує письмові рекомендації щодо реабілітації, психологічної підтримки, амбулаторного лікування та соціальних послуг, а також перебуває під наглядом сімейного лікаря.

Крім того, звільнені з полону мають право на санаторно-курортне лікування тривалістю 18 днів протягом року після повернення.

Для військовослужбовців також обов’язковим є проходження військово-лікарської комісії, яка визначає, чи може боєць повернутися до служби, чи потребує подальшого лікування.

Психологічна підтримка

Психологічна допомога надається з урахуванням індивідуального стану пацієнта. Вона включає:

невідкладну психологічну допомогу;

підтримку низької інтенсивності;

психотерапію депресії, тривожних розладів і ПТСР;

допомогу у визначенні життєвих цілей;

консультації щодо подолання залежностей;

формування навичок здорового способу життя.

Методи психотерапії застосовуються відповідно до доказової медицини.

Реабілітація та соціальний супровід

Реабілітація спрямована на відновлення або компенсацію втрачених функцій. Медзаклади забезпечують підбір і надання допоміжних засобів, зокрема технічних.

Окремо працюють групи соціального супроводу у Збройних силах України. Вони допомагають військовим проходити необхідні процедури, оформлювати документи, отримувати пільги, а також консультують щодо лікування, протезування чи реабілітації, зокрема за кордоном.

Захисники також мають право на лікування в іноземних медзакладах за наявності відповідного пакета документів і згоди приймаючої сторони.

Великодній обмін полоненими

Нагадаємо, що попередній обмін полоненими відбувся вчора, 11 квітня. Тоді російського полону повернули 175 українських захисників, а також семеро цивільних громадян, які перебували у неволі від 2022-го.

Зокрема, цих 7 цивільних громадян України росіяни фактично викрали зі своїх домівок.