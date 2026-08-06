Після полону — розстріл: прокуратура повідомила про жорстоке вбивство захисника України

Російські окупати в Україні / © Associated Press

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Російські окупанти скоїли черговий воєнний злочин на Донеччині, розстрілявши українського військовополоненого після захоплення його в полон. За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомила прокуратура Донецької області.

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За даними слідства, 22 липня 2026 року російські війська атакували позиції Сил оборони України поблизу села Мирне Волноваського району. Під час виконання бойового завдання один із українських військовослужбовців потрапив у полон, після чого окупанти його розстріляли.

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У відомстві зазначили, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини.

«Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців РФ», — наголосили правоохоронці.

У прокуратурі підкреслили, що «вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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Нагадаємо, раніше прокуратура розпочала розслідування розстрілу українського військовополоненого біля села Ялта на Донеччині. 13 липня окупанти взяли в полон бійця ЗСУ і після допиту за наказом командира розстріляли його.

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