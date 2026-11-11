Після припинення режиму тиші росіяни зникли з вулиць в Олешках: що відбувається

Олешки / © Фото з відкритих джерел

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Після завершення режиму тиші російські військові різко знизили активність в окупованих Олешках на Херсонщині. Окупанти майже не з’являються на вулицях міста та переважно переховуються у підвалах, попри те, що заздалегідь підтягнули туди боєприпаси, артилерію та провели ротацію особового складу.

Про це речник морської піхоти Павло Дрогаль розповів у коментарі телеканалу «Ми-Україна».

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За його словами, після припинення режиму припинення вогню противник в Олешках залишається малoактивним. Російські військові отримали провізію та боєприпаси, однак не поспішають виходити на вулиці.

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«Цей особовий склад, так як отримав провізію і боєприпаси, фактично не потикається на вулицю і зараз сидить по підвалах», — зазначив Дрогаль.

Він також повідомив, що українські військові стежать за повітряним простором над містом. За словами речника, він перебуває під контролем української сторони, що також впливає на поведінку російських підрозділів.

«Зараз противник саме в самому місті малоактивний, його особовий склад майже не показується на вулицю», — наголосив Дрогаль.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що під прикриттям гуманітарної операції російська армія провела ротацію військ і техніки в Олешках та завела додаткові сили.

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Нагадаємо, у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині 1 листопада завершився режим припинення вогню, який діяв від 27 жовтня. Українська та російська сторони дотримувалися домовленостей, що дозволило доставити гуманітарну допомогу та організувати евакуацію цивільних. Наразі обговорюють можливість нових гуманітарних операцій.

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