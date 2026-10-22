Повітряна тривога. / © ТСН

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Після нічного удару ракетами зранку 22 жовтня війська аресора Росії продовжили атакувати Україну ударними безпілотниками. Рух реактивних БпЛА фіксують одразу в кількох регіонах країни. Зокрема, на заході.

Що відомо про рух ударних БпЛА — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Станом на 07:30 «жовта» повітряна тривога охопила населені пункти у різних областях. Сирени не лунають лише у кількох областях на півдні і заході країни.

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Водночас Повітряні сили ЗСУ попереджали про дрони в центрі — на Кіровоградщині, Черкащині, Дніпропетровщині. Також повідомлялося про рух нової групи безпілотників у напрямку Київської, Житомирської, Рівненської і Волинської областей.

Крім того, нова група реактивних БпЛА рухалася з Брянської області РФ у напрямку півночі Чернігівщини, а далі — на Київщину.

Мапа тривог станом на 07:30 четверга, 22 жовтня.

Нічна атака на Україну — що відомо

Цієї ночі РФ вдарила балістикою по Києву. У столиці стались вибухи. Повітряні сили попереджали про кілька груп ракет у напрямку міста.

У Кременчуці на Полтавщині РФ вдарила по телерадіокомпанії та енергетиці. Внаслідок влучання виникли пожежі. Попередньо, минулося без постраждалих.

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Після нічної атаки зрання РФ завдала повторного удару по Харкову. Реактивний «Шахед» «прилетів» по паркувальному майданчику у Холодногірському районі — зайнялися приватні авто. Вночі під прицілом були Основʼянський і Слобідський райони міста.

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