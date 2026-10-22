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Після ракет РФ запустила дрони: знову летять на захід України, і не тільки — де небезпека (мапа)
Російські реактивні дрони рухаються над Україною: Повітряні сили повідомили про загрозу для низки областей
Після нічного удару ракетами зранку 22 жовтня війська аресора Росії продовжили атакувати Україну ударними безпілотниками. Рух реактивних БпЛА фіксують одразу в кількох регіонах країни. Зокрема, на заході.
Що відомо про рух ударних БпЛА — читайте у матеріалі ТСН.ua.
Станом на 07:30 «жовта» повітряна тривога охопила населені пункти у різних областях. Сирени не лунають лише у кількох областях на півдні і заході країни.
Водночас Повітряні сили ЗСУ попереджали про дрони в центрі — на Кіровоградщині, Черкащині, Дніпропетровщині. Також повідомлялося про рух нової групи безпілотників у напрямку Київської, Житомирської, Рівненської і Волинської областей.
Крім того, нова група реактивних БпЛА рухалася з Брянської області РФ у напрямку півночі Чернігівщини, а далі — на Київщину.
Нічна атака на Україну — що відомо
Цієї ночі РФ вдарила балістикою по Києву. У столиці стались вибухи. Повітряні сили попереджали про кілька груп ракет у напрямку міста.
У Кременчуці на Полтавщині РФ вдарила по телерадіокомпанії та енергетиці. Внаслідок влучання виникли пожежі. Попередньо, минулося без постраждалих.
Після нічної атаки зрання РФ завдала повторного удару по Харкову. Реактивний «Шахед» «прилетів» по паркувальному майданчику у Холодногірському районі — зайнялися приватні авто. Вночі під прицілом були Основʼянський і Слобідський райони міста.