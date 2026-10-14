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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Після ракетного удару по Києву Зеленський поговорив з премʼєром Канади: що відомо

Глава держави наголосив на необхідності міжнародної підтримки реальних кроків для деескалації та завершення війни.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Марк Карні та Володимир Зеленський

Марк Карні та Володимир Зеленський / © ТСН

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Канади Марком Карні наслідки російського удару по Києву, відсутність попередження від партнерів про запуск балістичних ракет і подальші дипломатичні контакти зі США.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Президент поінформував канадського прем’єра про наслідки російської атаки на українську столицю. За його словами, Україна вдруге не отримала від партнерів попередження про запуск балістичних ракет.

«Говорив з Марком Карні. Дякую, Канадо! Поінформував про російський удар по Києву та відсутність попередження від партнерів про запуск балістики. Вже вдруге Україна не була попереджена», — повідомив глава держави.

Під час розмови сторони також обговорили контакти з американською стороною та дипломатичні події, які можуть відбутися протягом поточного тижня.

Зеленський наголосив, що міжнародна спільнота має чітко підтримувати завершення війни та вимагати від Росії реальних кроків для зниження напруженості.

«Важливо, щоб світ чітко підтримував закінчення цієї війни та реальні деескалаційні кроки — справжні, які Росія дійсно робитиме, щоб її війна, її вбивства закінчились», — йдеться у повідомленні президента.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський закликав українців берегти себе під час повітряних тривог цієї ночі та наступного дня через загрозу нових ударів.

Ми раніше інформували, що у Києві зросла кількість постраждалих унаслідок ракетного удару, якого російські війська завдали ввечері 13 жовтня.

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