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Запит на створення такої програми виник безпосередньо від родин. Після повернення захисників із полону подружжю часто доводиться фактично заново вибудовувати спільне життя — адже за роки розлуки змінилися обоє.

«Запит з’явився насамперед від дружин, тому що вони заново знайомляться зі своїми чоловіками. Вони їх довго не бачили. Деякі оборонці провели в полоні 4 роки. Так народилася ця програма. Вона направлена на посттравматичне зростання саме сімейних пар», — розповіла директорка ГО «Серце Азовсталі» Тетяна Мальцева.

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Під час ретриту пари працювали над комунікацією, вчилися говорити про власні потреби без осуду, відновлювати близькість та знаходити спільні ресурси. Водночас програма не ставить за мету просто повернути родини до того, «як було до травми». Її завдання — допомогти інтегрувати пережитий досвід у життя та знайти нові точки опори.

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«Пара прожила дуже велику травму. Дружина, яка очікувала повернення з полону, кожен день жила з думками про свого чоловіка. Сам військовий у полоні пережив дуже багато травм — фізичних і психологічних. А після повернення вони ще й стикаються з тим, що за цей час змінилися обоє. Тому це як знову почати жити разом — наче вперше, робити перші кроки разом», — пояснила психологиня «Серця Азовсталі» Альона Харченко.

Серед учасників ретриту були родини, які роками чекали на повернення своїх близьких із полону. Зокрема, Олександр та Анастасія Пашкови чекали на зустріч 1524 дні. Віталій та Зоя Стеблянки разом служили під час оборони Маріуполя та вийшли в полон, але згодом опинилися в неволі на різний термін: Віталій провів у полоні понад три роки, Зоя — шість місяців.

Окрему роль у програмі відіграли тренери з посттравматичного зростання — захисники Маріуполя, які самі пройшли шлях відновлення. Один із них — Сергій Яровий. За його словами, учасники мали дуже різний досвід, однак спільна робота допомагає краще зрозуміти одне одного.

«Є пари, чоловіки в яких повернулися з полону зовсім нещодавно. Є пари, які перебували в полоні разом, хоч і різний термін. Але в усіх цих випадках, незважаючи на різний досвід, ми все одно показуємо один одному, який шлях вони проходили і як краще один одного зрозуміти», — зазначив Сергій Яровий.

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За словами команди «Серця Азовсталі», робота з родинами є важливою складовою системи посттравматичного зростання. Адже відновлення відбувається не лише на індивідуальному рівні — підтримка найближчих людей і спільний досвід допомагають ветеранам та їхнім родинам проходити цей шлях разом.

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