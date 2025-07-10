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Трамп дав "зелене світло": Зеленський розповів про відновлення допомоги США
Після перемовин з Дональдом Трампом Україна отримала «зелене світло» на відновлення допомоги від США, про що повідомив Володимир Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський заявив про позитивні політичні сигнали щодо відновлення постачання допомоги від США після «дуже конструктивних» розмов з американським колегою Дональдом Трампом. За словами Зеленського, команди вже працюють над тим, щоб необхідна допомога надходила до України вчасно.
Про це він сказав на пресконференції в Римі.
«Важливо, що у нас після дуже конструктивних і позитивних розмов з президентом Трампом є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги. Тепер на рівні команд ми працюємо над тим, щоб до України все надходило вчасно. Про все це ми домовилися», — підкреслив Зеленський.
Український лідер також назвав позитивним сигналом від Трампа першу участь представників США в зустрічі «Коаліції охочих».
«Це сигнал від президента Трампа — присутність генерала Келлога і сенаторів США. Це позитивний сигнал», — зазначив президент, додавши, що присутність «30 країн плюс Сполучені Штати Америки, з наголосом підтримки України, ППО, нашої армії» говорить більше, ніж тисяча слів.
Зеленський повідомив, що Київ передав союзникам, включно з Європою і Вашингтоном, запит на пакет зброї, який охоплює ППО, ракети для Patriot, системи Patriot та артилерію.
«Ми обговорили з партнерами можливість купити в Європі та США передусім ще необхідні пакети відповідної зброї. Ми дали деталі щодо цього пакету нашим друзям, сподіваємося на підтримку», — наголосив президент.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, мовляв, досі не цікавився тим, хто віддав наказ призупинити допомогу з озброєнням Україні.
Він наголосив, мовляв, зараз зосереджений на ситуації в Україні та постачанні боєприпасів. Тому, каже Трамп, поки «не вдавався» до цього.
Окрім цього, президент України Володимир Зеленський підтвердив майбутнє звільнення з посади пані посла в США Оксани Маркарової. За словами українського президента, він не знає, де продовжить працювати Маркарова, але хотів би, щоб вона продовжувала свою кар’єру в Україні.