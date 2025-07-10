Трамп дав "зелене світло": Зеленський розповів про відновлення допомоги США

Зеленський розповів про відновлення допомоги США / © Getty Images

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Президент України Володимир Зеленський заявив про позитивні політичні сигнали щодо відновлення постачання допомоги від США після «дуже конструктивних» розмов з американським колегою Дональдом Трампом. За словами Зеленського, команди вже працюють над тим, щоб необхідна допомога надходила до України вчасно.

Про це він сказав на пресконференції в Римі.

«Важливо, що у нас після дуже конструктивних і позитивних розмов з президентом Трампом є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги. Тепер на рівні команд ми працюємо над тим, щоб до України все надходило вчасно. Про все це ми домовилися», — підкреслив Зеленський.

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Український лідер також назвав позитивним сигналом від Трампа першу участь представників США в зустрічі «Коаліції охочих».

«Це сигнал від президента Трампа — присутність генерала Келлога і сенаторів США. Це позитивний сигнал», — зазначив президент, додавши, що присутність «30 країн плюс Сполучені Штати Америки, з наголосом підтримки України, ППО, нашої армії» говорить більше, ніж тисяча слів.

Зеленський повідомив, що Київ передав союзникам, включно з Європою і Вашингтоном, запит на пакет зброї, який охоплює ППО, ракети для Patriot, системи Patriot та артилерію.

«Ми обговорили з партнерами можливість купити в Європі та США передусім ще необхідні пакети відповідної зброї. Ми дали деталі щодо цього пакету нашим друзям, сподіваємося на підтримку», — наголосив президент.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, мовляв, досі не цікавився тим, хто віддав наказ призупинити допомогу з озброєнням Україні.

Він наголосив, мовляв, зараз зосереджений на ситуації в Україні та постачанні боєприпасів. Тому, каже Трамп, поки «не вдавався» до цього.

Окрім цього, президент України Володимир Зеленський підтвердив майбутнє звільнення з посади пані посла в США Оксани Маркарової. За словами українського президента, він не знає, де продовжить працювати Маркарова, але хотів би, щоб вона продовжувала свою кар’єру в Україні.