Після шторму біля Одещини на берег викинуло міни: чи є загроза
Вісім дрейфуючих протикорабельних мін виявили біля берегів Одещини.
Поблизу Одещини після шторму на берег викинуло міни. Українські бійці знищили 8 ворожих боєприпасів.
Про це повідомляє Військово-Морські Сили ЗС України.
Як зазначається, військові моряки виявили 8 дрейфуючих протикорабельних мін біля берегів Одещини. Її зірвало з місць, де їх встановили російські військові. Підрозділи ВМС ЗС України оперативно знищили боєприпаси, тож небезпеки для цивільного населення та судноплавства.
ВМС ЗС України звернулися до всіх громадян з наполегливим попередженням:
«НЕ наближайтеся до невідомих предметів у воді чи на березі. НЕ ігноруйте заборонні знаки чи попередження», — наголосили у відомстві.
Якщо ви виявили підозрілі об’єкти, слід негайно повідомити відповідні служби.
Нагадаємо, ВМС України завдали удару по комунікаційній інфраструктурі ворога у Криму. Це паралізувало один із вузлів управління ЧФ РФ.
Операція була здійснена в ніч на 11 вересня. Так, Військово-Морські Сили України уразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту РФ. Він базується на території 184 науково-дослідницької експериментальної бази в Севастополі.
Цей об’єкт виконував функцію управління підрозділами ЧФ РФ, забезпечуючи координацію бойових дій та зв’язок.