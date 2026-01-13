Журналісти з’ясували, що настоятель монастиря УПЦ МП виїхав з України наступного дня після виходу розслідування / © Офіс Генерального прокурора

Настоятель чоловічого монастиря «Свято-Покровська Голосіївська пустинь» архієпископ Ісаакій Ворзельський (у миру — Федір Андроник), ймовірно, виїхав за межі України невдовзі після скандалу із роботою підпільної школи на території монастиря УПЦ МП у Києві.

Про це кореспондентці «Слідства.Інфо» повідомили джерела в правоохоронних органах.

За наявною інформацією, священнослужитель залишив Україну пізно ввечері 7 січня — наступного дня після виходу розслідування. Він перетнув кордон на автомобілі Toyota, яким зазвичай користувався у столиці, виїхавши до Молдови через пункт пропуску «Могилів-Подільський-Отач». За словами співрозмовників журналістів, архієпископ уже майже тиждень перебуває на території Молдови.

Журналісти намагалися отримати коментар безпосередньо від Ісаакія Ворзельського, однак упродовж п’яти днів він не відповідав ані на дзвінки, ані на повідомлення. З відкритих джерел відомо, що настоятелю 61 рік.

Також «Слідство.Інфо» попросило про коментар голову Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополита Климента. Раніше він заявляв, що навчальний заклад, про який йдеться в розслідуванні, не був створений рішенням синоду та не має офіційної реєстрації.

Ба більше, митрополит зазначав, що не володіє інформацією про існування школи при конкретному монастирі.

Відповідаючи на запитання щодо можливого виїзду архієпископа Ісаакія за кордон, Климент заявив, що наразі перебуває не в Києві й не має таких відомостей. Пізніше він додав, що журналісти, за його словами, «вже знають більше, ніж він сам».

Скандал з підпільною школою

Нагадаємо, у своєму розслідуванні «Слідство.Інфо» повідомило про діяльність нелегальної школи на території монастиря УПЦ МП «Голосіївська пустинь» у Києві. За даними журналістів, у цій школі дітей навчають за радянськими підручниками та залучають до виконання радянських пісень.

Після оприлюднення матеріалу Служба безпеки України заявила про початок перевірки можливої протиправної діяльності на території монастиря. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий доручив Державній службі якості освіти провести перевірку викладених у розслідуванні фактів.