Після смертельної атаки РФ на Київ Польща зробила емоційну заяву

Прапор Польщі.

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Польща засуджує «цілеспрямовані обстріли» цивільної інфраструктури та житлових районів Києва під час масованої атаки вночі проти 2 липня.

Про це йдеться у повідомленні польського Міністерства закордонних справ.

У відомстві наголосили, що минулої ночі Росія здійснила один з найбільших за останні тижні комбінованих ракетних та безпілотних атак на Україну. Саме тому «деякі факти не залишають місця для сумнівів».

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«Відповідальність за ці напади на мирних жителів лежить на Росії. Такі дії є неприйнятними та мають бути рішуче засуджені. Страждання мирних жителів є трагічним наслідком злочинної імперської політики Росії», — наголосили в МЗС.

Нагадаємо, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас відреагувала на чергову масовану атаку Росії по Києву, заявивши, що «слова осуду не зупинить атаки на Київ». Саме тому вона закликала посилити військову підтримку України та запровадити жорсткіші санкції проти компаній, які допомагають російському ВПК комплексу.

Водночас МЗС Німеччини різко засудило масовану атаку Росії, внаслідок якої загинули та зазнали поранень мирні жителі, були зруйновані житлові будинки. Берлін заявив, що Кремль не демонструє готовності до переговорів і натомість продовжує використовувати ракетний та дроновий терор проти населення.

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