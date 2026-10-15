Після сонячної погоди Україну знову накриють дощі: які регіони заллє найбільше

Люди під дощем / © pexels.com

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Найближчими днями в Україні знову дощитиме через серію південних циклонів, які рухаються з боку Туреччини. Опади охоплять різні регіони країни, а подекуди супроводжуватимуться грозами. Стабілізацію погоди синоптики прогнозують після 20 жовтня.

Про це повідомив начальник Черкаського регіонального центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

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Погода в Україні 15 жовтня: затишшя перед дощами

Сьогодні, 15 жовтня, в Україні очікується тимчасова перерва в опадах. Небо буде переважно ясним, а температура залишиться комфортною для середини осені.

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Удень повітря прогріється до 10–15 °C. Однак суха погода буде нетривалою: над регіоном і далі домінуватиме циклонічна система, що простягається від Туреччини до України.

«Саме за цим маршрутом найближчими днями атмосфера продовжить генерувати один за одним активні заряджені вологою циклони», — зазначає синоптик.

Тож найближчими днями в Україні переважатиме волога та хмарна погода.

Прогноз погоди на 16 жовтня: де дощитиме найбільше

16 жовтня, за словами Постриганя, до України прийде наступний циклон із цієї серії. Він принесе дощі різної інтенсивності.

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«Він зумовить дощі різної інтенсивності, особливо рясні на Лівобережжі нашої держави. На Черкащині прогнозуємо помірний, місцями значний дощ», — зазначає він.

Уночі температура становитиме 4–9 °C, вдень — 9–14 °C. Через дощі та мокре покриття водіям варто бути уважнішими на дорогах.

Погода 17 жовтня: менше дощів, але можливі тумани

17 жовтня інтенсивність опадів тимчасово зменшиться. У цей час наступний південний циклон готуватиметься вийти з Чорного моря.

«Доки наступний південний вихор готуватиметься вийти з Чорного моря, інтенсивність опадів у нашому регіоні зменшиться. Але подекуди формуватимуться тумани», — зазначає синоптик.

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Попри послаблення дощів сухої погоди не очікується. Тумани можуть погіршити видимість на дорогах, тому водіям варто бути обережнішими.

Дощі та грози 18–19 жовтня: які регіони під загрозою

18–19 жовтня до України наблизиться третій циклон із серії південних циклонів. За попередніми розрахунками, він рухатиметься з Туреччини в напрямку півдня України.

«Знову значні дощі, а подекуди — з грозами», — попереджає Постригань.

Температура впродовж доби очікується в межах 10–15 °C. Найбільше опадів може припасти на південні регіони країни.

За попередніми прогнозами, погода в Україні почне стабілізуватися після 20 жовтня. До цього часу серія південних циклонів поступово втратить вплив на погодні умови в країні.

Попри дощовий період жовтень ще може потішити теплими днями золотої осені. А наразі, як жартує синоптик, «парасольки у тренді».

Нагадаємо, раніше ми писали, що Європу накриють морози до −16 °C через вторгнення арктичного повітря. Найсильніше похолодання прогнозують у Скандинавії. Синоптики також розповіли, чи зачепить воно Україну.

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