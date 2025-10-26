Після спалаху в небі частина Кривого Рогу залишилася без світла: відео

Відключення світла / © ТСН.ua

Увечері у неділю, 26 жовтня, частина міста Кривий Ріг залишилася без електропостачання. Перед зникненням світла у небі блимнуло щось схоже на блискавку.

Відео цього моменту опублікували місцеві Telegram-канали.

На опублікованих кадрах видно, як захмарене небо яскраво освітлює якийсь спалах.

Одразу після цього частина міста опинилася в мороку — загасли вуличні ліхтарі та зникло світло у вікна будинків.

У місцевих пабліках уточнили, що без електропостачання залишився Інгулецький район міста.

«Інгулець погаснув після блискавки. Момент на відео», — йдеться в коментарі до опублікованого відео.

Раніше цього дня Кривий Ріг перебував під повітряною атакою російської терористичної армії.

Міський голова Олександр Вілкул повідомив, що місто було атаковане КАБом, який був знищений ППО.

Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня російська армія атакувала безпілотниками Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Сталося понад десяток влучань на об’єктах інфраструктури.