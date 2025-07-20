Після силової мобілізації в Одесі чоловік потрапив до лікарні: що кажуть в ТЦК

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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У суботу, 19 липня, в місті Одеса стався інцидент за участі групи оповіщення одного з РТЦК та СП, після якого військовозобов’язаного начебто госпіталізували.

Відео сутички, під час якої військовозобов’язаного силою звантажили у бусик, опубліковане в соцмережах.

На опублікованих кадрах видно, що чоловік чинив опір, його заштовхали в мікроавтобус і затиснули дверима голову.

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Як повідомляє «Думська», силове затримання сталося на вулиці Костанді.

Дата публікації 16:12, 20.07.25 Кількість переглядів 5 В Одесі сталася сутичка за участі працівників ТЦК

За інформацією видання, затриманим виявився лікар із Харкова, який приїхав до Одеси працювати за фахом. Його начебто госпіталізували у тяжкому стані, зараз він перебуває у реанімації.

В Одеському обласному ТЦК та СП зазначили, що з цього приводу триває перевірка.

«За цим фактом розпочато службову перевірку, яка надасть оцінку діям військовослужбовців, причетних до інциденту… Ми готові надати повне сприяння правоохоронним органам для проведення всебічного та об’єктивного розслідування. Лише офіційне слідство може встановити фактичну хронологію подій і дати правову оцінку діям усіх учасників», — йдеться у повідомленні.

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В обласному ТЦК закликали громадян вирішувати всі питання, пов’язані з військовим обліком, виключно у правовому полі та не вступати у конфлікти на вулицях.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що працівник Київського міського ТЦК та СП забив до смерті мобілізованого, від якого відмовилися кілька військових частин.