Після СЗЧ не всі хочуть повернутися туди, звідки пішли

АЗОВ / © "Азов"

Реклама

У суспільстві зазвичай сприймають СЗЧ як зраду, слабкість, порушення закону: людина залишила частину, отже має або повернутися назад, або понести покарання.

А чи все так однозначно? Серед тих, хто сьогодні перебуває в СЗЧ, багато військовослужбовців із бойовим досвідом. Людей, які роками воювали, були на передовій, втрачали побратимів і виконували бойові завдання.

Заступник командира 1-го корпусу НГУ «Азов» Святослав Паламар пише про них так:

Реклама

«Воїни, які зараз з різних причин в СЗЧ, пройшли війну, бачили смерть і роками виконували бойові завдання«.

Тому для багатьох із них головне питання сьогодні звучить не «чи повертатися до війська?». А по-іншому.

Чи можна повернутися в інший підрозділ?

Правда в тому, що не всі хочуть залишити військо. За словами Святослава «Калини» Паламара: «Багато воїнів з тисяч СЗЧ готові знову виконувати бойові завдання та захищати Україну. Але не там, де нерідко саме командири не побачили проблеми або вважали людську втому або інші причини лише примхою окремого бійця«.

Ця думка пояснює те, про що часто говорять військовослужбовці.

Реклама

Для багатьох проблема полягає не в небажанні служити, а у втраті довіри до конкретного підрозділу, командування чи підходів, із якими вони зіткнулися під час служби.

Тому сьогодні частіше можна почути запит на повернення з СЗЧ в іншу частину — можливість поновитися на службі та продовжити виконувати бойові завдання вже в новому колективі.

Повернення після СЗЧ: чи є вибір підрозділу?

Для військовослужбовців, які хочуть повернутися до строю, законодавство передбачає механізми поновлення на службі.

Для військовослужбовців Національної гвардії України додатково діє спрощена процедура через застосунок «Армія+». Вона дозволяє пройти необхідні етапи поновлення та після відбору продовжити службу в одному з підрозділів 1-го корпусу НГУ «Азов».

Реклама

Чому військові вирішують змінити підрозділ?

У кожного своя історія. Серед причин, які згадують військовослужбовці, що вже повернулися до війська через рекрутинг «Азову»:

проблеми з організацією служби;

відсутність якісної підготовки після мобілізації;

втрата довіри до попереднього командування;

складні обставини після поранення;

бажання продовжувати службу за іншою спеціальністю;

прагнення потрапити до підрозділу зі зрозумілими правилами та високими стандартами.

Історії бійців, які вже скористалися можливістю поновлення, показують: багато хто не хотів залишати військо назавжди. Вони шукали можливість продовжити службу в іншому середовищі.

Як відбувається повернення до «Азову»?

Для військовослужбовців НГУ процедура повернення через «Армія+» складається з кількох етапів:

подання заявки;

спілкування з рекрутерами;

проходження співбесіди;

отримання листа-згодження від підрозділу;

завантаження документів у застосунок;

отримання наказу про призначення;

прибуття до нового місця служби.

На кожному етапі кандидат проходить індивідуальний розгляд.

Реклама

Кого готові розглядати для поновлення?

В «Азові» питання повернення після СЗЧ розглядають індивідуально. Під час ухвалення рішення враховуються:

причини СЗЧ;

попередній досвід служби;

професійні навички;

репутація під час проходження служби;

готовність працювати в команді;

мотивація продовжувати службу.

Одним із головних критеріїв залишається бажання людини повернутися до виконання своїх обов’язків і бути корисною підрозділу.

Новий підрозділ — новий етап служби

Поновлення після СЗЧ — це рішення людини знову взяти на себе відповідальність, повернутися до виконання завдань і стати частиною військового колективу.

В «Азові» оцінюють не лише минуле кандидата, а й його готовність працювати далі, розвиватися та дотримуватися стандартів підрозділу.

Реклама

Якщо ви хочете повернутися до війська та шукаєте можливість продовжити службу в новому підрозділі azov.army, «Азов» підтримає, щоб ви повернулися до війська знов.

Новини партнерів