Після танення снігу: на Кіровоградщині підтоплені будинки і дитсадок (фото)

Підтоплення на Кіровоградщині

У Кіровоградській області через танення снігу є підтоплення. Постраждаи домівки та дитячий садочок.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Кіровоградській області.

За даними ДСНС, за 25 лютого рятувальники 17 разів виїжджали для надання допомоги громадянам з відкачування талої води. Найбільше звернень зафіксовано в Голованівському районі — 8, у Кропивницькому районі— 5, у Новоукраїнському — 4.

«Переважно допомоги потребували власники приватних домоволодінь. Рятувальники відкачали воду з 14 прибудинкових територій, одного підвального приміщення, однієї відкритої території та з території одного закладу дошкільної освіти», — йдеться у повідомленні.

Наразі роботи з ліквідації наслідків підтоплень тривають.

Раніше на Кіровоградщині затопило притулок із панад 200 собаками.

Нагадаємо, у ДСНС попередили про можливе підтоплення через потепління у низці регіонів. Зокрема, йдеться про Кропивницький, Харківщину, Миколаївщину, Одещину та Черкащину. Там оголошено жовтий і помаранчевий рівні небезпеки.