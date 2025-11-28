- Дата публікації
Після трьох років в полоні: захиснику Маріуполя зробили складну операцію з видалення уламка біля серця
Після понад трьох років у російському полоні та тяжких поранень морський піхотинець Іван Будуров пережив чергове випробування — надскладну операцію з видалення уламка, що лежав просто біля серця.
Повний медичний супровід, діагностику та реабілітацію для захисника забезпечує програма «Здоров’я» від проєкту Ріната Ахметова «Серце Азовсталі».
Морпіх пройшов оборону Маріуполя, отримав множинні поранення і потрапив у полон, де його стан критично погіршився — вага знизилася до 66 кілограмів, а уламки в голові, ногах і грудній клітині загрожували життю. Після повернення додому Івана одразу взяли під опіку в «Серці Азовсталі».
«У нього були уламки поблизу судинно-нервових пучків і навіть біля магістральних судин у підколінній ділянці. Такі операції завжди високоризикові», — розповідає Ігор Шмиголь, завідувач відділення ортопедії та травматології медичного центру «Адоніс», який є партнером «Серця Азовсталі». Усі попередні втручання пройшли успішно, а завершальною стала операція в Інституті серця, де видалили уламок біля серця. «Коли я почав реабілітацію, я вперше зрозумів, що потрібний своїй країні. Що за мене переживають, що я не один», — розповідає захисник.
У «Серці Азовсталі» пояснюють, що програма «Здоров’я» — один із ключових напрямів комплексної підтримки оборонців Маріуполя. «Наше завдання — повний супровід, ефективне лікування та максимальне відновлення якості життя кожного захисника», — зазначає директорка організації Ксенія Сухова.
Попри все пережите, Іван Будуров мріє знову стати до строю.