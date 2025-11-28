Після трьох років в полоні: захиснику Маріуполя зробили складну операцію з видалення уламка біля серця

Реклама

Повний медичний супровід, діагностику та реабілітацію для захисника забезпечує програма «Здоров’я» від проєкту Ріната Ахметова «Серце Азовсталі».

Морпіх пройшов оборону Маріуполя, отримав множинні поранення і потрапив у полон, де його стан критично погіршився — вага знизилася до 66 кілограмів, а уламки в голові, ногах і грудній клітині загрожували життю. Після повернення додому Івана одразу взяли під опіку в «Серці Азовсталі».

«У нього були уламки поблизу судинно-нервових пучків і навіть біля магістральних судин у підколінній ділянці. Такі операції завжди високоризикові», — розповідає Ігор Шмиголь, завідувач відділення ортопедії та травматології медичного центру «Адоніс», який є партнером «Серця Азовсталі». Усі попередні втручання пройшли успішно, а завершальною стала операція в Інституті серця, де видалили уламок біля серця. «Коли я почав реабілітацію, я вперше зрозумів, що потрібний своїй країні. Що за мене переживають, що я не один», — розповідає захисник.

У «Серці Азовсталі» пояснюють, що програма «Здоров’я» — один із ключових напрямів комплексної підтримки оборонців Маріуполя. «Наше завдання — повний супровід, ефективне лікування та максимальне відновлення якості життя кожного захисника», — зазначає директорка організації Ксенія Сухова.

Попри все пережите, Іван Будуров мріє знову стати до строю.