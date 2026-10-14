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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3097
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Після удару балістикою Росія атакує Україну дронами: куди летять і де є загроза (мапа)

Від ночі Росія не припиняє атакувати Україну: росіяни атакували ракетами і реактивними дронами.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака РФ.

Атака РФ. / © ТСН.ua

Від самого ранку 14 жовтня Росія атакувала Україну ракетами і ударними БпЛА. Після ранкового удару балістикою зберігається загроза дронових атак. Повітряна тривога охопила низку областей.

Що відомо про рух ударних БпЛА — читайте у матеріалі ТСН.ua.

У Києві повітряну тривогу оголосили ще о 04:37. Після ракетної атаки, яка тривала вранці (06:40-07:32) небезпека не минула — до столиці наближаються ударні дрони.

За даними Повітряних сил, реактивні безпілотники рухалися з Чернігівщини в напрямку Київського водосховища курсом на захід. Також ворожий БпЛА зафіксували на Київщині поблизу Чорнобиля — у напрямку Димера.

Згодом військові попередили про безпілотники, що летять безпосередньо на Київ. Зокрема, загрозу зафіксували в напрямку столичних Нивок і Жулян.

Мапа повітряних тривог станом на 07:43 середи, 14 жовтня.

Мапа повітряних тривог станом на 07:43 середи, 14 жовтня.

Нагадаємо, зрання 14 жовтня РФ вдарила балістикою по Києву. Ракети вдарили по енергетичних об’єктах у столиці та на Київщині. За даними ДТЕК, атака РФ призвела до аварійних відключень у Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Соломʼянському та частині Голосіївського району.

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