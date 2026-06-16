Після удару по Києво-Печерській лаврі Кремль зробив гучну заяву: що відомо

Удар по Лаврі. / © Управління ДСНС Києва

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Кремль виправдовує удари по культурних пам'ятках Києва та намагається зняти з себе провину за удар по Києво-Печерській лаврі вночі проти 15 червня.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що російський інформаційний простір намагається відвернути свою провину - звинувачуючи Україну, або виправдовуючи удари як військову необхідність. Зокрема, Міноборони РФ заявило, нібито «підтверджені повідомлення» вказують на те, що українська ракета-перехоплювач Patriot вразила Києво-Печерську лавру.

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Повітряні сили ЗСУ спростовують ці російські заяви. Попередньо відомо про влучання російського безпілотника «Геран-2». Речник ПС Юрій Ігнат повідомив, що російська пропаганда використовує фрагменти Patriot, щоб стверджувати буцімто це власні ракети України пошкодили культурні пам'ятки.

Український Центр протидії дезінформації аналогічно повідомив, що Росія розпочала масштабну дезінформаційну кампанію, намагаючись виправдати масовані удари по культурних пам'ятках Києва, стверджуючи, що культурні пам'ятки є військовими цілями або що ЗСУ винні у пошкодженнях.

Зауважимо, речниця Міністерства закордонних справ Росії зухвало Марія Захарова заявила, мовляв, Захід сфабрикував твердження про те, що країна-агресорка завдала удару по Києво-Печерській лаврі. Окрім того, вона повторила твердження російського Міністерства оборони, що українська ракета-перехоплювач Patriot вразила це місце.

Інші російські чиновники також стверджували, що Україна інсценувала удар по Києво-Печерській лаврі, і що Київ звинувачує Москву в ударі лише для того, щоб спровокувати відповідь.

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До слова, минулої ночі росіяни пошкодили значні культурні пам'ятки в Києві, Дніпрі та Харкові. Зокрема, у столиці війська РФ завдали ударів по Києво-Печерській лаврі та кіностудії імені Довженка. ЮНЕСКО засудила удар по Києво-Печерській лаврі та пов'язаним з нею монастирським будівлям, включаючи Софійський собор.

Удар по Лаврі - що відомо

Вночі проти 15 червня РФ атакувала Києву-Печерську лавру. На території зайнявся загорівся дах Успенського собору. Влучання відбулося просто в Степанівський приділ і відбулося сильне займання. Окрім того, у соборі достатньо сильні пошкодження іконостасу, є пошкодження розписів, фресок, які там перебувають.

Після атаки РФ у Лаврі терміново евакуювали святині - стародавні ікони, антимінси, а також інші богослужбові предмети, які могли опинитися під загрозою через наслідки атаки.

Міністерство оборони РФ прокоментувало нічну атаку на столицю, внаслідок якої зафіксовано пряме влучання в Успенський собор Києво-Печерської лаври. Там зухвало заявили, що цей обстріл нібито став «відповіддю на терористичні акти» з боку України.

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Дата публікації 12:32, 15.06.26 Кількість переглядів 84 Київ пережив удар небаченої сили! Росіяни нищать унікальні споруди!

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