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Після удару по Московському НПЗ Зеленський зробив заяву з натяком
Зеленський після масованого удару по Москві заявив про необхідність завершити війну.
Сьогодні, 18 червня, українські дрони атакували Москву. Вже вдруге за тиждень було уражено нафтопереробний завод у столиці РФ. «Далекобійні санкції» знову дійшли до Московського регіону.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
За словами глави держави, були уражені цілі в Ростовському регіоні та на тимчасово окупованих територіях України.
«Цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах та ще один важливий результат роботи наших воїнів по об’єктах, які забезпечують російську воєнну машину», — наголосив він.
Зеленський акцентував на тому, що партнери Києва відзначали влучність і дієвість українських мідлстрайків та далекобійних санкцій.
«Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії», — додав президент.