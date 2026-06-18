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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
590
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Після удару по Московському НПЗ Зеленський зробив заяву з натяком

Зеленський після масованого удару по Москві заявив про необхідність завершити війну.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака на Москву 18 червня.

Атака на Москву 18 червня. / © Exilenova+

Сьогодні, 18 червня, українські дрони атакували Москву. Вже вдруге за тиждень було уражено нафтопереробний завод у столиці РФ. «Далекобійні санкції» знову дійшли до Московського регіону.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, були уражені цілі в Ростовському регіоні та на тимчасово окупованих територіях України.

«Цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах та ще один важливий результат роботи наших воїнів по об’єктах, які забезпечують російську воєнну машину», — наголосив він.

Зеленський акцентував на тому, що партнери Києва відзначали влучність і дієвість українських мідлстрайків та далекобійних санкцій.

«Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії», — додав президент.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
590
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