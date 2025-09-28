Після удару по Петропавлівській Борщагівці чоловік показав, що залишилося від їхнього ЖК (відео)

Російська ракета знищила ЖК біля Києва

Доповнено додатковими матеріалами

Російська ракета знищила ЖК біля Києва. Йдеться про житловий комплекс «Львівський». Сім’я, яка проживає там, врятувалася дивом. У соцмережах оприлюднені кадри перших хвилин після атаки.

Зокрема, відео оприлюднив Борщагівка (СБ, ППБ) NEWS🇺🇦 28 вересня 2025 року.

Один із мешканців, який дивом залишився живим, поділився пережитим. За його словами, ракета впала лише за кілька метрів від будинку

«Милість божа, що ми всі залишилися живі. Я насправді щасливий, що сам і мої діти живі, бо ракета влучила в чотирьох метрах. Хати немає, двох машин немає, але всі живі і цілі. Це така милість божа!» — прокоментував своє відео житель Борщагівки.

Зазначимо, що у передмісті столиці російська ракета влучила у житловий комплекс «Львівський», перетворивши багатоповерхівку на руїни.

Дата публікації 15:26, 28.09.25

Троє дітей голови родини, які на момент вибуху спали на другому поверсі, вижили.

Що відомо про постраждалу родину

За уточненою інформацією, після нічної атаки по Петропавлівській Борщагівці під Києвом постраждала родина капелана-волонтера Марка Сергієва. Це саме він зняв відео на тлі руїн свого будинку. Відомо, що не першого, який постраждав від РФ.

Для родини Сергієвих це вже друга втрата житла через російську агресію. 2024 року вони виїхали з Мелітополя, де їхній дім захопили окупанти. Оселившись у Києві, вони почали нове життя. Але тепер і цей дім зруйновано.

«Це вже друга хата. Першу в Мелітополі забрали, віджали. Ми переїхали сюди, діти пішли в школу, почали все з початку. А сьогодні прокинулися після вибуху — і диво, що всі живі», — розповідає чоловік.

Сьогодні, 28 вереня, чоловік розповів, що його діти спали на третьому поверсі, просто під дахом. Саме в цю частину будинку влучила ракета.

«Діти спали нагорі. Старший син — якраз там, де відбулося влучання. Почув свист ракети, потім удар. Вибіг на вулицю, витягнув дітей. Дружина кричала: „дітей дістань“. Я кричу у відповідь: всі живі», — згадує Марк.

Капелан розповів, що довелося діставати молодшого сина з-під уламків даху. Він переконаний: лише диво врятувало його дітей від загибелі.

«Я малого ще витягував з-під завалів. Просто молив Бога. І все», — каже Сергієв.

Зазначимо, що станом на вечір 28 вереня на місці прильоту по ЖК «Львівський» тривають роботи з ліквідації наслідків. Рятувальники допомагають постраждалим, а місцева влада підраховує масштаб руйнувань.

Нагадаємо, в ніч проти 28 вересня росіяни масовано атакували не лише Київщину, а й столицю БпЛА та ракетами. Є загиблі та поранені.

Росія атакувала Київ дронами та ракетами. Уламки пошкодили будинки в кількох районах. Кількість жертв — четверо осіб. З-під завалів дістали тіло тіло 12-річної дівчинки.