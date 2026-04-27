Після удару РФ по ЧАЕС на відновлення захисту потрібно €500 млн: партнери дали старт фінансуванню

В Україні розпочали мобілізацію фінансових ресурсів для відновлення Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС. Йдеться про об’єкт, який зазнав пошкоджень внаслідок атаки російського дрона у лютому 2025 року.

Про це інформує повідомлення першого віцепрем'єра - міністра енергетики України Дениса Шмигаля

За попередніми оцінками, загальна вартість відновлення та посилення безпеки конфайнменту становить близько 500 млн євро.

У межах конференції було підписано угоду з Європейський банк реконструкції та розвитку про виділення 30 млн євро. Кошти спрямують на перший етап робіт — оцінку пошкоджень, підготовку технічних рішень і проєктування. Це дозволить оперативно розпочати відновлення та провести необхідні закупівлі обладнання.

Крім того, міжнародні партнери вже взяли на себе початкові фінансові зобов’язання на суму майже 100 млн євро. Фінансування спрямують не лише на відновлення конфайнменту, а й на підвищення загального рівня ядерної безпеки в Україні.

За підсумками конференції ухвалено спільну заяву, яку підтримали 24 країни. У документі підтверджено намір допомагати Україні в мобілізації ресурсів для відновлення об’єкта.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував міжнародним партнерам, зокрема МАГАТЕ, ЄС та урядам держав, за підтримку. Він наголосив, що інвестиції у ядерну безпеку України є внеском у безпеку всієї Європи.

Атака дроном на ЧАЕС 2025 року — що відомо

Нагадаємо, в ніч проти 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною свідомо атакував укриття 4-го енергоблока ЧАЕС, спричинивши пожежу на даху саркофага. В МАГАТЕ підтвердили факт вибуху, а в Офісі президента зазначили, що атака була цілеспрямованою. Попри влучання, за даними ДСНС, радіаційний фон залишався у межах норми (0,57 мкЗв/год).

У березні 2026 року Financial Times писала, що торішня атака пошкодила конфайнмент ЧАЕС, пробивши захисну арку. Тимчасовий ремонт не розв’язав проблему: через розгерметизацію неможливо підтримувати рівень вологості, що загрожує корозією металоконструкцій та зриває демонтаж старого саркофага. Керівництво станції та ЄБРР попереджають, що це континентальна загроза, оскільки повторні удари або сейсмічні хвилі від вибухів можуть спричинити обвал конструкцій і масштабний викид радіації.