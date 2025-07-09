Після укусу комара у жінки під повікою ока завівся хробак: фото

Гельмінт під повікою ока / © Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб на Facebook

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У жительки міста Запоріжжя було виявлено паразитне захворювання, викликане укусом комара, зараженого личинками дирофіляріозу. Лікарі видалили гельмінта з-під шкіри у повіці її ока.

Про це повідомили у Запорізькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

У повідомленні зазначили, що хробак дістався до повіки ока пацієнтки із області перенісся, куди укусив її заражений комар. Коли саме стався укус, точно невідомо.

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«Період інкубації триває від одного місяця до декількох років. Клініка дирофіляріозу пов’язана з місцем утворення підшкірних змін», - повідомили медики.

Симптомами дирофіляріозу є:

свербіж;

набряк;

почервоніння;

біль;

поява пухлини;

підвищення температури тіла;

слабкість;

погане самопочуття.

Також характерною ознакою є відчутне переміщення або рух паразита під шкірою.

У більшості випадків дирофілярії локалізуються в області голови.

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«Дирофіляріоз - виліковний, але необхідно проведення своєчасної діагностики. У випадку підозри на дирофіляріоз та погіршення самопочуття не займайтесь самолікуванням, звертайтесь по кваліфіковану медичну допомогу», - радять медики.

Видалений з-під повіки паразит / © Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб на Facebook

Загалом за останні три роки у Запорізькій області було зафіксовано 9 випадків цього паразитного захворювання. Двох пацієнтів було госпіталізовано та прооперовано в стаціонарі, решта семеро отримали медичну допомогу амбулаторно. Гельмінти були видалені: з області голови – у шести, в тому числі ока — у трьох; з області тулуба — у трьох пацієнтів.

Нагадаємо, 11-річний хлопчик у Словаччині помер від дуже рідкісної хвороби, яку викликає одноклітинний паразит, який трапляється в ґрунті та прісній воді.