Після повернення світла у квартирах стрибає напруга / © Фото з відкритих джерел

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Світло повернулося, але лампи мерехтять, а електроприлади працюють нестабільно? Однією з причин може бути перевантаження мережі: після тривалого знеструмлення мешканці часто майже одночасно вмикають потужну техніку. Водночас перепади напруги можуть виникати й через пошкодження електромереж російськими обстрілами. Особливо багато скарг на таку проблему зараз надходить від жителів Дніпропетровщини.

Як діяти споживачам у разі перепадів напруги, пояснили у ДТЕК.

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Чому після появи світла стрибає напруга

Енергетики назвали дві основні причини. Перша — різке збільшення навантаження після відновлення електропостачання. Коли електрика з’являється, мешканці одночасно запускають бойлери, обігрівачі, електроплити та інші потужні прилади. Через це напруга в мережі може знижуватися.

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«Зазвичай вона вирівнюється за 1–1,5 години», — зазначили у компанії.

Друга причина — пошкодження електромереж унаслідок російських атак. Поки енергетики ремонтують пошкоджені ділянки, частину будинків тимчасово підключають до резервних ліній. У таких умовах напруга може не лише падати, а й зростати.

Що робити, якщо напруга стрибає

У ДТЕК радять після відновлення електропостачання не вмикати всю потужну техніку одночасно, а підключати прилади поступово. Це допоможе уникнути різкого збільшення навантаження на мережу.

Якщо напруга різко стрибає, потрібно одразу повідомити про це ОСББ, житлово-будівельний кооператив або управителя будинку. Так само слід діяти, якщо після повернення світла напруга залишається низькою понад півтори години.

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Управитель має організувати перевірку внутрішньобудинкової проводки. Якщо вона справна, він подає заявку до ДТЕК, фахівці якого перевірять лінії, якими електрика надходить до будинку.

Атаки на енергетику та наслідки для споживачів

Російські удари продовжують ускладнювати роботу енергосистеми. 17 листопада після нових пошкоджень мереж аварійні відключення охопили чотири області. В «Укренерго» пояснили, що ремонтні бригади змушені починати роботу заново, не встигнувши завершити попередні відновлення.

Кількома днями раніше російська атака пошкодила енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Через це частина споживачів у Дніпрі та Кам’янському залишилася без електрики, а також запровадили аварійні відключення.

Такі різкі перепади напруги можуть пошкодити холодильники, телевізори та іншу побутову техніку. Щоб уберегти прилади, використовують реле напруги та стабілізатори. Якщо ж техніка все-таки згоріла, важливо знати, як зафіксувати пошкодження й отримати компенсацію, адже в таких випадках має значення не лише причина поломки, а й правильне оформлення звернення.

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