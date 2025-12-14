Після війни чотири території України розвиватимуться по-різному — директорка Інституту демографії

Україна після війни / © Pixabay

Після завершення війни в Україні сформуються чотири територіальні кластери, які будуть потребувати різних підходів для розвитку.

Таку думку висловила директорка Інституту демографії НАН України Елла Лібанова в коментарі для Новини.LIVE.

За її словами, на північному сході буде потреба виробляти спеціальні механізми для заохочення людей там жити, працювати і розвивати бізнес.

Причиною цього, вважає Лібанова, буде близькість до агресивного сусіда — Росії.

Другим кластером вона назвала південний схід, де проблема полягатиме в тому, що головними містоутворюючими підприємствами є порти.

«Питання не тільки в тому, в якому стані ми ці порти отримаємо. Це пів справи. Їх можна відремонтувати, відбудувати. Питання в тому, якими будуть умови навігації», — сказала експертка, маючи на увазі безпеку судноплавства.

На заході країни, вважає Лібанова, попри збережену інфраструктуру та хорошу логістику, існує обмеження екологічної місткості. За її словами Лібанової, реальні резерви є переважно у Франківській та Львівській областях.

Центральну Україну директорка Інституту демографії вважає потенційною рушійною силою у повоєнній країні, однак і тут потрібен виважений підхід до раціонального використання родючих земель.

При цьому Елла Лібанова наголосила, що означені нею кластери не мають жодного стосунку до політичного устрою.

«Про жодну федерацію тут не йдеться. Це виключно соціоекономічні, соціоекологічні кластери, не більше», — зауважила вона.

Нагадаємо, раніше Елла Лібанова припустила, що після війни до України повернеться не більш, ніж 30% українців, які виїхали за кордон.