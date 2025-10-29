Після війни можлива друга хвиля еміграції з України: експертка сказала, хто буде їхати

Біженці / © Associated Press

Після завершення війни Україну може охопити друга хвиля еміграції, і цього разу вона буде чоловіча.

Про це заявила директорка Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи Елла Лібанова в інтерв’ю OBOZ.ua.

За словами експертки, більшість жінок, які планували виїхати, уже зробили це. Однак після війни країну можуть залишити чоловіки, чиї родини нині перебувають за кордоном.

«Якщо дружина має роботу, житло, дитина ходить до школи, а в чоловіка вдома нічого не залишилося — житло зруйноване, роботи немає — він, ймовірно, поїде», — пояснила Лібанова.

Експертка додала, що нині умови перебування українських біженців у західних країнах стають дедалі складнішими. Обсяги допомоги значно зменшилися порівняно з 2022 роком.

Попри це, саме після закінчення війни Україна може зіткнутися з новою хвилею еміграції — тепер уже серед чоловіків, які не бачать можливостей для відновлення життя вдома.

Нагадаємо, нині в Україні проживає від 28 до 30 мільйонів людей. Розбіжність пов’язана з різними методиками підрахунку: за даними мобільних операторів — близько 30 мільйонів, а за державними реєстрами — приблизно 28. За кордоном перебувають понад 5 мільйонів українців, більшість — у країнах ЄС.