Після війни Україна втратить деякі території назавжди: еколог розповів про страшні наслідки

Розмінування в Україні / © Міністерство оборони України

Після завершення війни деякі території України будуть настільки забруднені важкими металами, хімікатами та залишками боєприпасів, що вони назавжди стануть новими «чорнобильськими зонами».

Таку думку висловив еколог «Української природоохоронної групи» Олексій Василюк в інтерв’ю «Еспресо».

За його словами, у повоєнній Україні з’являться великі недоступні зони, куди повернення буде просто неможливе.

«Розміновувати забруднені поля — це не лише про гроші й час. Це вибір: чи вирощувати там їжу, насичену важкими металами, яку потім їстимемо ми самі чи експортуватимемо до Європи? Це неприпустимо. Так, це болючий і довгостроковий наслідок війни. Багато хто його не помічає, чекаючи „повернення всього, як було“. Але насправді йдеться про безпеку — нашу й наступних поколінь», — наголосив він.

Еколог зазначив, що розмінування всієї території займе, за найоптимістичнішими оцінками, сотні років.

«Експерти кажуть про 750 років. Так, частину ділянок зможуть швидко розмінувати, але багато територій (особливо там, де точилися затяжні інтенсивні бої за населені пункти) будуть забруднені важкими металами, хімікатами, залишками боєприпасів назавжди. Мені здається, що навіть не буде сенсу для їх повного розмінування», — сказав він.

Олексій Власюк прогнозує, що на території України будуть такі ж «червоні зони» відчуження, як так звана Zone Rouge у Франції, яка закрита для людей після завершення Першої світової війни- від 1918 року.

«Ця територія виявилася настільки пошкодженою окопними боями, зокрема Верденською битвою, що була визнана непридатною для проживання людей та ведення багатьох видів діяльності», — пояснив він.

Еколог наголосив, що нові воєнно-забруднені зони будуть непридатні для господарювання, і з цим, на його думку, потрібно змиритися так, як змирилися з Чорнобилем.

«Але рішення мають ухвалюватися науково й централізовано, а не „одна громада хоче, інша — ні“. Це питання національної безпеки. Я хочу купувати гречку, знаючи: її виростили на чистій землі. Без важких металів. Без ризиків. І це не забаганка. Це базова вимога для життя нової України», — додав Олексій Василюк.

Нагадаємо, в Україні заміновано близько 25% території — це площа, яка перевищує територію Британії. Згідно з даними експертів ООН, нерозірвані боєприпаси, що скидаються під час російських обстрілів, буквально вкрили українські землі.