Після візиту до приватного стоматолога померла 12-річна дівчинка

Поліція розслідує смерть дитини після візиту до стоматолога / © Національна поліція Закарпатської області

В Ужгороді 12-річну дівчинку доправили до лікарні у непритомному стані з однієї із приватних стоматологічних клінік. Упродовж дев’яти днів дитина перебувала у реанімаційному відділенні і померла у середу, 14 січня.

Про це повідомили у поліції Закарпатської області.

Поліція розпочала розслідування загибелі дитини, призначено судово-медичну експертизу, яка має встановити точну причину її смерті.

У приміщенні стоматологічної клініки було проведено обшук, під час якої слідчі вилучали медичну документацію, яка стосується цього випадку.

Також було проведено опитування медперсоналу закладу, свідків та очевидців події.

У поліції Закарпаття подію кваліфікують за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медиками, яке спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього) ККУ.

© Закарпатська обласна прокуратура

У Закарпатській обласній прокуратурі додали, що, за попередньою інформацією, у дівчинки, яка прийшла на звичайний візит до стоматолога, стався анафілактичний шок після введення їй наркозу.

Нагадаємо минулого року у Тернополі відсторонили від роботи стоматолога, на прийманні у якого під час лікування зубів помер хлопчик.