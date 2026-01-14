- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2700
- Час на прочитання
- 1 хв
Після візиту до приватного стоматолога померла 12-річна дівчинка
Призначено судово-медичну експертизу, яка має встановити точну причину смерті дитини.
В Ужгороді 12-річну дівчинку доправили до лікарні у непритомному стані з однієї із приватних стоматологічних клінік. Упродовж дев’яти днів дитина перебувала у реанімаційному відділенні і померла у середу, 14 січня.
Про це повідомили у поліції Закарпатської області.
Поліція розпочала розслідування загибелі дитини, призначено судово-медичну експертизу, яка має встановити точну причину її смерті.
У приміщенні стоматологічної клініки було проведено обшук, під час якої слідчі вилучали медичну документацію, яка стосується цього випадку.
Також було проведено опитування медперсоналу закладу, свідків та очевидців події.
У поліції Закарпаття подію кваліфікують за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медиками, яке спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього) ККУ.
У Закарпатській обласній прокуратурі додали, що, за попередньою інформацією, у дівчинки, яка прийшла на звичайний візит до стоматолога, стався анафілактичний шок після введення їй наркозу.
Нагадаємо минулого року у Тернополі відсторонили від роботи стоматолога, на прийманні у якого під час лікування зубів помер хлопчик.